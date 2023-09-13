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Аналітика ЄС демонструє, що продовження заборони експорту з України не має підстав

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 19:22

Продовження заборони експорту української аграрної продукції до п'яти держав Євросоюзу поглибить проблеми і європейських, і українських фермерів, тому Київ наполягає на її скасуванні.

Джерело: торговий представник України Тарас Качка в коментарі "Європейській правді" після засідання "зернової" платформи у Брюсселі.

Деталі: 13 вересня відбувалось 9-те засідання Спільної координаційної платформи з питань експорту та транзиту української аграрної продукції, у якому беруть участь профільні директорати Єврокомісії та сусідні з Україною держави-члени ЄС.

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"На засіданні Єврокомісія представила аналітику прогноз імпорту до ЄС актуалізований по врожаю цього року. І за цими прогнозами, за маркетинговий сезон 2023-2024 року країни ЄС маю імпортувати 17 млн тонн кукурудзи, і це набагато більше ніж ми будь-коли експортували. Щодо пшениці ми почули, що ЄС бачить конкурентами на зерновому ринку Україну і Росію, тобто тут питання не тільки щодо нашого зерна", – розповів торгпред.

За словами Качки, Україна на засіданні наполягала на скасуванні заборони, оскільки для її існування "немає жодного аргументу".

"Так, у європейських фермерів є проблеми, але заборона не вирішує ці проблеми, а лише їх створює. Достатньо згадати, що нас 6 місяців нема на ринку Польщі та усіх 5 країн, де запроваджена заборона, а їхні проблеми не зникають. Отже, це не наш вплив", – зауважив він.

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Торгпред зазначив, що глобальна ціна на пшеницю падає стрімко, але цей тренд не пов’язаний з Україною.

Пряма мова: "Сама заборона була неправильна, і юридично помилкова, і всі опинилися у глухому куті. Проблеми польських фермерів не вирішені, але й шляхів вирішення заборона не дає. Тому, спираючись на дані Єврокомісії, ми бачимо, що жодних підстав для нової заборони після 15 вересня немає".

Передісторія:

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.

Теми: зерноекспорт
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