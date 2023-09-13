Аналітика ЄС демонструє, що продовження заборони експорту з України не має підстав
Продовження заборони експорту української аграрної продукції до п'яти держав Євросоюзу поглибить проблеми і європейських, і українських фермерів, тому Київ наполягає на її скасуванні.
Джерело: торговий представник України Тарас Качка в коментарі "Європейській правді" після засідання "зернової" платформи у Брюсселі.
Деталі: 13 вересня відбувалось 9-те засідання Спільної координаційної платформи з питань експорту та транзиту української аграрної продукції, у якому беруть участь профільні директорати Єврокомісії та сусідні з Україною держави-члени ЄС.
"На засіданні Єврокомісія представила аналітику прогноз імпорту до ЄС актуалізований по врожаю цього року. І за цими прогнозами, за маркетинговий сезон 2023-2024 року країни ЄС маю імпортувати 17 млн тонн кукурудзи, і це набагато більше ніж ми будь-коли експортували. Щодо пшениці ми почули, що ЄС бачить конкурентами на зерновому ринку Україну і Росію, тобто тут питання не тільки щодо нашого зерна", – розповів торгпред.
За словами Качки, Україна на засіданні наполягала на скасуванні заборони, оскільки для її існування "немає жодного аргументу".
"Так, у європейських фермерів є проблеми, але заборона не вирішує ці проблеми, а лише їх створює. Достатньо згадати, що нас 6 місяців нема на ринку Польщі та усіх 5 країн, де запроваджена заборона, а їхні проблеми не зникають. Отже, це не наш вплив", – зауважив він.
Торгпред зазначив, що глобальна ціна на пшеницю падає стрімко, але цей тренд не пов’язаний з Україною.
Пряма мова: "Сама заборона була неправильна, і юридично помилкова, і всі опинилися у глухому куті. Проблеми польських фермерів не вирішені, але й шляхів вирішення заборона не дає. Тому, спираючись на дані Єврокомісії, ми бачимо, що жодних підстав для нової заборони після 15 вересня немає".
Передісторія:
- У Єврокомісії спростували послу України звістки про нібито подану пропозицію продовжити тимчасові обмеження на імпорт української агропродукції, які мають завершитися 15 вересня.
- Перед цим польське RMF24 повідомило, що Гагер вніс пропозицію про те, щоби продовжити після 15 вересня тимчасову заборону на імпорт окремих видів української агропродукції, як вимагають Польща та Угорщина.
- Як відомо, Україна виступає проти продовження обмежень і наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.
Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.