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Аналитика ЕС демонстрирует, что продление запрета экспорта из Украины не имеет оснований

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 19:22

Продление запрета экспорта украинской аграрной продукции в пять государств Евросоюза углубит проблемы и европейских, и украинских фермеров, поэтому Киев настаивает на его отмене.

Источник: торговый представитель Украины Тарас Качка в комментарии "Европейской правде" после заседания "зерновой" платформы в Брюсселе

Детали: 13 сентября состоялось 9-е заседание Совместной координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской аграрной продукции, в котором принимают участие профильные директораты Еврокомиссии и соседние с Украиной государства-члены ЕС.

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"На заседании Еврокомиссия представила аналитику прогноз импорта в ЕС актуализированный по урожаю этого года. И по этим прогнозам, за маркетинговый сезон 2023-2024 года страны ЕС должны импортировать 17 млн тонн кукурузы, и это гораздо больше, чем мы когда-либо экспортировали. По пшенице мы услышали, что ЕС видит конкурентами на зерновом рынке Украину и Россию, то есть здесь вопрос не только по нашему зерну", - рассказал торгпред.

По словам Качки, Украина на заседании настаивала на отмене запрета, поскольку для его существования "нет ни одного аргумента".

"Да, у европейских фермеров есть проблемы, но запрет не решает эти проблемы, а лишь их создает. Достаточно вспомнить, что нас 6 месяцев нет на рынке Польши и всех 5 стран, где введен запрет, а их проблемы не исчезают. Следовательно, это не наше влияние", - отметил он.

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Торгпред отметил, что глобальная цена на пшеницу падает стремительно, но этот тренд не связан с Украиной.

Прямая речь: "Сам запрет был неправильным, и юридически ошибочным, и все оказались в тупике. Проблемы польских фермеров не решены, но и путей решения запрет не дает. Поэтому, опираясь на данные Еврокомиссии, мы видим, что никаких оснований для нового запрета после 15 сентября нет".

Предыстория:

Подробнее на эту тему читайте статью Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.

Темы: зерноэкспорт
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