У Єврокомісії спростували, що ініціюють продовження "зернової заборони" для України

У Єврокомісії підтверджують, що не ініціювали продовження тимчасових обмежень на імпорт української агропродукції, термін дії яких спливає 15 вересня.

Джерело: речниця Єврокомісії з питань сільського господарства і торгівлі Міріам Гарсія Феррер коментарі PAP, пише "Європейська правда"

Деталі: Речниця спростувала інформацію про те, що очільник офісу єврокомісара з питань торгівлі Міхаель Гагер нібито подавав пропозицію продовжити чинні обмеження.

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"Я не можу підтвердити цю інформацію, тому що вона некоректна", – повідомила речниця.

Що передувало: 13 вересня польське RMF24 повідомило, що Гагер нібито вніс пропозицію про те, щоби продовжити після 15 вересня тимчасову заборону на імпорт окремих видів української агропродукції, як вимагають Польща та Угорщина.

Після цього представник України при ЄС Всеволод Ченцов сказав, що посадовець на його запитання спростував цю інформацію.

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Втім, після засідання платформи ще має бути ухвалене рішення про стратегію дій Єврокомісії, і неможливо гарантувати, що подібної пропозиції не з'явиться до 15 вересня.

Передісторія:

Україна виступає проти продовження обмежень і наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

За словами торгового представника України, дані з ЄС свідчать, що продовження заборони експорту з України не має підстав і вона за час дії не вирішила проблеми європейських фермерів.

і вона за час дії не вирішила проблеми європейських фермерів. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі.