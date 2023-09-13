В Еврокомиссии опровергли, что инициируют продление "зернового запрета" для Украины
В Еврокомиссии подтверждают, что не инициировали продление временных ограничений на импорт украинской агропродукции, срок действия которых истекает 15 сентября.
Источник: пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер в комментарии PAP, пишет "Европейская правда"
Детали: Пресс-секретарь опровергла информацию о том, что глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Михаэль Гагер якобы подавал предложение продолжить действующие ограничения.
"Я не могу подтвердить эту информацию, потому что она некорректна", - сообщила пресс-секретарь.
Что предшествовало: 13 сентября польское RMF24 сообщило, что Гагер якобы внес предложение о том, чтобы продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции, как требуют Польша и Венгрия.
После этого представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов сказал, что чиновник на его вопрос опроверг эту информацию.
Впрочем, после заседания платформы еще должно быть принято решение о стратегии действий Еврокомиссии, и невозможно гарантировать, что подобное предложение не появится до 15 сентября.
Предыстория:
- Украина выступает против продления ограничений и настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.
- По словам торгового представителя Украины, данные из ЕС свидетельствуют, что продление запрета экспорта из Украины не имеет оснований и он за время действия не решил проблемы европейских фермеров.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.
Подробнее на эту тему читайте статью Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.