В Еврокомиссии опровергли, что инициируют продление "зернового запрета" для Украины

В Еврокомиссии подтверждают, что не инициировали продление временных ограничений на импорт украинской агропродукции, срок действия которых истекает 15 сентября.

Источник: пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Гарсия Феррер в комментарии PAP, пишет "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь опровергла информацию о том, что глава офиса еврокомиссара по вопросам торговли Михаэль Гагер якобы подавал предложение продолжить действующие ограничения.

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"Я не могу подтвердить эту информацию, потому что она некорректна", - сообщила пресс-секретарь.

Что предшествовало: 13 сентября польское RMF24 сообщило, что Гагер якобы внес предложение о том, чтобы продлить после 15 сентября временный запрет на импорт отдельных видов украинской агропродукции, как требуют Польша и Венгрия.

После этого представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов сказал, что чиновник на его вопрос опроверг эту информацию.

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Впрочем, после заседания платформы еще должно быть принято решение о стратегии действий Еврокомиссии, и невозможно гарантировать, что подобное предложение не появится до 15 сентября.

Предыстория:

Украина выступает против продления ограничений и настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.

По словам торгового представителя Украины, данные из ЕС свидетельствуют, что продление запрета экспорта из Украины не имеет оснований и он за время действия не решил проблемы европейских фермеров.

и он за время действия не решил проблемы европейских фермеров. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Подробнее на эту тему читайте статью Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши.