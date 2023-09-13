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Росія завдала 80 авіаударів за добу – Генштаб

"Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 20:23
Росія завдала 80 авіаударів за добу – Генштаб
Ілюстративне фото - 127 окрема бригада сил тро м. харкова

За минулу добу російська армія завдала 1 ракетний та 80 авіаційних ударів, здійснила 32 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 13 вересня

Деталі: Загалом протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення. Українські захисники відбили атаки противника північно-східніше Берестового Харківської області, понад 10 атак було в районі Мар’їнки.

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Окупанти також намагалися відновити втрачене положення в районі Богданівки Донецької області.

Дослівно: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

В результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки, Андріївки, Курдюмівки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах".

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Деталі: Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та 2 - по ЗРК противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 10 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів та станція РЕБ противника.

Теми: Генштабвійнаобстрілавіа
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