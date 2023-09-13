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Россия нанесла 80 авиаударов в сутки – Генштаб

"Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 20:23
Россия нанесла 80 авиаударов в сутки – Генштаб

За минувшие сутки российская армия нанесла 1 ракетный и 80 авиационных ударов, совершила 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ за 13 сентября

Детали: Всего в течение суток произошло 24 боевых столкновения. Украинские защитники отбили атаки противника северо-восточнее Берестового Харьковской области, более 10 атак было в районе Марьинки.

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Оккупанты также пытались восстановить утраченное положение в районе Богдановки Донецкой области.

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах".

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Детали: Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники и 2 – по ЗРК противника.

Подразделения ракетных войск поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 10 артиллерийских средств, 2 склада боеприпасов и станция РЭБ противника.

Темы: Генштабвойнаобстрелавиа
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