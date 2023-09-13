Медсили "уточнили" заяву про 100% забезпеченість бійців такмедом: завдяки волонтерам також

У Командуванні Медичних сил ЗСУ уточнили, що засоби тактичної медицини постачаються бойовим військовим частинам як самим командуванням, так і волонтерськими організаціями.

Джерело: офіцер Центрального лікувально-евакуаційного управління Медичних сил ЗСУ Олександр Данилюк, якого цитує пресслужба МОУ

Деталі: За його словами, інформація щодо близько 100% забезпеченості військових частин засобами тактичної медицини отримана за результатами проведеної інвентаризації наявних аптечок, а також з регулярних донесень військових частин, які повідомляють про рівень забезпеченості всіма видами забезпечення.

Реклама:

Пряма мова: "Відповідно, якщо вони (командири військових частин – ред.) пишуть, що в них є стовідсоткове забезпечення, то це забезпечення наявне, яке не вказує джерела. Тобто джерелом може бути як командування Медичних сил, так і громадські та волонтерські організації, які суттєво допомагають в підтримці по забезпеченню тактичною медициною".

Деталі: За словами офіцера, потреба в тактичній медицині є завжди. Такі засоби часто використовуються, а тому є розхідним матеріалом, що постійно треба поповнювати, оновлювати і мати в запасі.

Данилюк ствердно відповів на уточнююче питання, чи в поширені 100% входить також і волонтерська допомога, про яку звітують командири з передової.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Командування Медичних сил ЗСУ повідомило, що нібито "біля 100%" військових частин, які виконують бойові завдання, забезпечені засобами тактичної медицини.

Ця заява викликала різку реакцію в середовищі волонтерів, які перманентно збирають кошти на реальні потреби бійців у засобах такмеду (турнікети, аптечки, медичні рюкзаки, ноші та багато іншого).