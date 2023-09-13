Медсилы "уточнили" заявление о 100% обеспеченности бойцов такмедом: благодаря волонтерам также

В командовании Медицинских сил ВСУ уточнили, что средства тактической медицины поставляются боевым воинским частям как самим командованием, так и волонтерскими организациями.

Источник: офицер Центрального лечебно-эвакуационного управления Медицинских сил ВСУ Александр Данилюк, которого цитирует пресс-служба МОУ

Детали: По его словам, информация об около 100% обеспеченности воинских частей средствами тактической медицины получена по результатам проведенной инвентаризации имеющихся аптечек, а также из регулярных донесений воинских частей, которые сообщают об уровне обеспеченности всеми видами обеспечения.

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Прямая речь: "Соответственно, если они (командиры воинских частей - ред.) пишут, что у них есть стопроцентное обеспечение, то это обеспечение налицо, которое не указывает источники. То есть источником может быть как командование Медицинских сил, так и общественные и волонтерские организации, которые существенно помогают в поддержке по обеспечению тактической медициной".

Детали: По словам офицера, потребность в тактической медицине есть всегда. Такие средства часто используются, а потому являются расходным материалом, который постоянно надо пополнять, обновлять и иметь в запасе.

Данилюк утвердительно ответил на уточняющий вопрос, входит ли в распространенные 100% также и волонтерская помощь, о которой отчитываются командиры с передовой.

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Что предшествовало: Командование Медицинских сил ВСУ сообщило, что якобы "около 100%" воинских частей, выполняющих боевые задачи, обеспечены средствами тактической медицины.

Это заявление вызвало резкую реакцию в среде волонтеров, которые перманентно собирают средства на реальные потребности бойцов в средствах такмеда (турникеты, аптечки, медицинские рюкзаки, носилки и многое другое).