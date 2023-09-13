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Росія запустила нову порцію "Шахедів" по Україні

Валентина РоманенкоСереда, 13 вересня 2023, 22:06
Росія запустила нову порцію Шахедів по Україні
ФОТО: GETTY IMAGES

Повітряні сили ЗСУ попереджають про запуск ворогом дронів-камікадзе по Україні.

Джерело: ПС у Telegram

Деталі: Було зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ) та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

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За даними Повітряних сил, наразі дрони противника рухаються курсом на Одещину (напрямок може змінюватись).

Орієнтовний час підльоту – близько 23.30 - 00.00.

Повітряні сили нагадують: при оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття.

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Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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