Росія запустила нову порцію "Шахедів" по Україні
Середа, 13 вересня 2023, 22:06
Повітряні сили ЗСУ попереджають про запуск ворогом дронів-камікадзе по Україні.
Джерело: ПС у Telegram
Деталі: Було зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ) та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
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За даними Повітряних сил, наразі дрони противника рухаються курсом на Одещину (напрямок може змінюватись).
Орієнтовний час підльоту – близько 23.30 - 00.00.
Повітряні сили нагадують: при оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття.
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