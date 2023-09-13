Россия запустила новую порцию "Шахедов" по Украине

Воздушные силы ВСУ предупреждают о запуске врагом дронов-камикадзе по Украине.

Источник: ВС в Telegram

Детали: Был зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "Шахедов" с Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

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По данным Воздушных сил, сейчас дроны противника движутся курсом на Одесскую область (направление может меняться).

Ориентировочное время подлета - около 23.30 - 00.00.

ВС напоминают: при объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие.