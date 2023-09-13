Россия запустила новую порцию "Шахедов" по Украине
Среда, 13 сентября 2023, 22:06
Воздушные силы ВСУ предупреждают о запуске врагом дронов-камикадзе по Украине.
Источник: ВС в Telegram
Детали: Был зафиксирован запуск ориентировочно 6 групп "Шахедов" с Приморско-Ахтарска (Кубань, РФ) и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
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По данным Воздушных сил, сейчас дроны противника движутся курсом на Одесскую область (направление может меняться).
Ориентировочное время подлета - около 23.30 - 00.00.
ВС напоминают: при объявлении воздушной тревоги - направляйтесь в укрытие.
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