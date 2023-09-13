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Підвищення зарплат та оборонна промисловість – Зеленський назвав пріоритети бюджету на 2024 рік

"Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 22:21
Підвищення зарплат та оборонна промисловість – Зеленський назвав пріоритети бюджету на 2024 рік
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на фінансування оборон і безпеки наступного року мають закласти у бюджеті щонайменше 1 трильйон 600 мільярдів гривень.

Джерело: звернення Зеленського за 13 вересня

Пряма мова: "Фінансування оборони та безпеки буде щонайменше на рівні цього року. Тобто 1 трильйон 600 мільярдів гривень щонайменше. Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс, на виробництво зброї в Україні, і на дрони.

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При чому і на купівлю того, що потрібно закордоном і на українське виробництво – плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром. Та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати".

Деталі: За словами президента, ще щонайменше 469 мільярдів гривень буде спрямовано на соціальні видатки, будуть також додаткові кошти на систему охорони здоров’я – плюс 24 мільярди до видатків цього року. Також закладають кошти на цифровізацію у системі освіти.

Крім того, Зеленський повідомляє, що доручив прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі 2024 року підняти мінімальну заробітню плату.

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Теми: Зеленськийбюджетзарплатипромисловість
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