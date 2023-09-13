Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Повышение зарплат и оборонная промышленность – Зеленский назвал приоритеты бюджета на 2024 год

"Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 22:21
Повышение зарплат и оборонная промышленность – Зеленский назвал приоритеты бюджета на 2024 год
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на финансирование оборон и безопасности в следующем году должны заложить в бюджете не менее 1 триллиона 600 миллиардов гривен.

Источник: обращение Зеленского за 13 сентября

Прямая речь: "Финансирование обороны и безопасности будет по меньшей мере на уровне этого года. То есть 1 триллион 600 миллиардов гривен по меньшей мере. В следующем году мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс, производство оружия в Украине, и на дроны.

Реклама:

Причем и на покупку того, что нужно за границей и на украинское производство – плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно на производство оружия, которое занимается Минстратегпром. Но на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты.

Детали: По словам президента, еще не менее 469 миллиардов гривен будут направлены на социальные расходы, будут также дополнительные средства на систему здравоохранения – плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Также закладывают средства на цифровизацию в системе образования.

Кроме того, Зеленский сообщает, что поручил премьер-министру подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии 2024 поднять минимальную заработную плату.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Зеленскийбюджетзарплатыпромышленность
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено, документИз Белого дома разослали письмо с реформами, которые должна сделать Украина для получения помощи

обновленоРоссияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов", и еще одну с Севера - Воздушные силы

50 миллионов за месяц: "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом

США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами

Апелляция оставила Коломойского под стражей и залог в полмиллиарда

МИД РФ раскритиковал премьера Армении за "разворот от России"

Все новости...
Зеленский
Зеленский собирал военный кабинет: Без деталей, но враг их почувствует
Уже в сентябре должно быть решение об открытии реестра деклараций – Зеленский
Обнародованы предложения Зеленского к законопроекту о восстановлении декларирования
Последние новости
03:55
В Чехии российский агент использовал "публичных лиц" и распространял нарративы пропаганды
03:27
Российские войска безуспешно атакуют возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки – ISW
02:34
Оккупанты отражают ракетную атаку возле аэродрома Бельбек в Севастополе
02:10
На складе бензина в Нагорном Карабахе произошел взрыв: есть жертвы, 200 человек ранены
01:42
За сутки на Таврическом направлении уничтожено 59 оккупантов и 4 склада их оружия
00:54
Правительственный "шатдаун" в США может повлиять на скорость военной помощи Украине – Госдеп
00:35
В юго-восточных областях была угроза ударов баллистическими ракетами – Воздушные силы
00:04
графикаЗа 2022 год только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации – движение "Чесно"
00:04
Россияне жалуются, что Белгородскую область массированно атаковали беспилотники
23:38
Украина получит доступ к финансированию инфраструктурных проектов из Фонда объединения Европы
Все новости...
Реклама: