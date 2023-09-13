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Повышение зарплат и оборонная промышленность – Зеленский назвал приоритеты бюджета на 2024 год

"Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 22:21
Повышение зарплат и оборонная промышленность – Зеленский назвал приоритеты бюджета на 2024 год
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на финансирование оборон и безопасности в следующем году должны заложить в бюджете не менее 1 триллиона 600 миллиардов гривен.

Источник: обращение Зеленского за 13 сентября

Прямая речь: "Финансирование обороны и безопасности будет по меньшей мере на уровне этого года. То есть 1 триллион 600 миллиардов гривен по меньшей мере. В следующем году мы добавляем значительные бюджетные средства на оборонно-промышленный комплекс, производство оружия в Украине, и на дроны.

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Причем и на покупку того, что нужно за границей и на украинское производство – плюс почти 100 миллиардов гривен целенаправленно на производство оружия, которое занимается Минстратегпром. Но на украинскую армию дронов, которая показывает очень хорошие, яркие результаты.

Детали: По словам президента, еще не менее 469 миллиардов гривен будут направлены на социальные расходы, будут также дополнительные средства на систему здравоохранения – плюс 24 миллиарда к расходам в этом году. Также закладывают средства на цифровизацию в системе образования.

Кроме того, Зеленский сообщает, что поручил премьер-министру подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии 2024 поднять минимальную заработную плату.

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Темы: Зеленскийбюджетзарплатыпромышленность
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