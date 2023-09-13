Посольство США спростувало повідомлення про плани створити в Грузії військову базу

Посольство Сполучених Штатів у Тбілісі спростувало інформацію про нібито плани створити в Грузії військову базу.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У відповідь на нещодавні повідомлення у ЗМІ, посольство в Тбілісі уточнило, що США не пропонували створити американську військову базу в Грузії.

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"Американсько-грузинські відносини у сфері оборони базувалися і продовжують базуватися на посиленні оперативної сумісності та підтримці здатності Грузії стримувати подальшу агресію і захищати свою суверенну територію – все це допомагає Грузії стати більш підготовленою до членства в НАТО", – йдеться в заяві.

Напередодні телеканал Mtavari TV розповсюдив інформацію про те, що керівна партія "Грузинська мрія" під час візиту до Грузії міністра оборони США Ллойда Остіна відмовилася від нібито пропозиції розмістити в країні американську військову базу.

Як стверджує Mtavari TV, це рішення було прийнято за кілька місяців до початку повномасштабної війни в Україні, і створенням цієї військової бази США обіцяли збільшити гарантії безпеки для Грузії.

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Раніше постійна представниця Сполучених Штатів при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Грузія залишається близьким партнером Північноатлантичного Альянсу і підстав говорити про зміну цього курсу наразі немає.

7 серпня кілька країн виступили із заявами на підтримку Грузії до 15-ї річниці вторгнення Росії в країну та окупації Цхінвальського регіону.

Детальніше про події російсько-грузинської війни читайте у статті, яку "ЄвроПравда" підготувала до десятої річниці: 10 років після війни з Росією. Чого досягла та на що сподівається Грузія.