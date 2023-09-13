Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посольство США опровергло сообщение о планах создать в Грузии военную базу

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 23:22
Посольство США опровергло сообщение о планах создать в Грузии военную базу
Посольство США в Тбилиси. Фото Civil Georgia

Посольство Соединенных Штатов в Тбилиси опровергло информацию о якобы планах создать в Грузии военную базу.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В ответ на недавние сообщения в СМИ, посольство в Тбилиси уточнило, что США не предлагали создать американскую военную базу в Грузии.

Реклама:

"Американско-грузинские отношения в сфере обороны базировались и продолжают базироваться на усилении оперативной совместимости и поддержке способности Грузии сдерживать дальнейшую агрессию и защищать свою суверенную территорию – все это помогает Грузии стать более подготовленной к членству в НАТО", – говорится в заявлении.

Накануне телеканал Mtavari TV распространил информацию о том, что правящая партия "Грузинская мечта" отказалась от якобы предложения создать на территории страны американскую военную базу во время визита в Грузию министра обороны США Ллойда Остина.

Как утверждает Mtavari TV, это решение было принято за несколько месяцев до начала полномасштабной войны в Украине, и открытием этой военной базы США обещали увеличить гарантии безопасности для Грузии.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит заявила о том, что Грузия остается близким партнером Североатлантического Альянса и оснований говорить об изменении этого курса пока нет.

7 августа несколько стран выступили с заявлениями в поддержку Грузии к 15-й годовщине вторжения России в страну и оккупации Цхинвальского региона.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия.

Темы: ГрузияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено, документИз Белого дома разослали письмо с реформами, которые должна сделать Украина для получения помощи

обновленоРоссияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов", и еще одну с Севера - Воздушные силы

50 миллионов за месяц: "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом

США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами

Апелляция оставила Коломойского под стражей и залог в полмиллиарда

МИД РФ раскритиковал премьера Армении за "разворот от России"

Все новости...
Грузия
Одна война и одна победа на всех – стратегическое виденье Зеленского
Президент Грузии заявила, что не уйдет в отставку на фоне попытки импичмента
Выборы в условиях войны: печальный опыт Грузии
Последние новости
05:18
В оккупированной части Донецкой области "власть" хочет ввести цензуру переписки и звонков
04:40
В немецком обществе нет усталости от поддержки Украины - МСЗ Германии
03:55
В Чехии российский агент использовал "публичных лиц" и распространял нарративы пропаганды
03:27
Российские войска безуспешно атакуют возле Бахмута, Авдеевки и Марьинки – ISW
02:34
Оккупанты отражают ракетную атаку возле аэродрома Бельбек в Севастополе
02:10
На складе бензина в Нагорном Карабахе произошел взрыв: есть жертвы, 200 человек ранены
01:42
За сутки на Таврическом направлении уничтожено 59 оккупантов и 4 склада их оружия
00:54
Правительственный "шатдаун" в США может повлиять на скорость военной помощи Украине – Госдеп
00:35
В юго-восточных областях была угроза ударов баллистическими ракетами – Воздушные силы
00:04
графикаЗа 2022 год только 38 депутатов добровольно подали имущественные декларации – движение "Чесно"
Все новости...
Реклама: