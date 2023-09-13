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Посольство США опровергло сообщение о планах создать в Грузии военную базу

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 23:22
Посольство США опровергло сообщение о планах создать в Грузии военную базу
Посольство США в Тбилиси. Фото Civil Georgia

Посольство Соединенных Штатов в Тбилиси опровергло информацию о якобы планах создать в Грузии военную базу.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В ответ на недавние сообщения в СМИ, посольство в Тбилиси уточнило, что США не предлагали создать американскую военную базу в Грузии.

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"Американско-грузинские отношения в сфере обороны базировались и продолжают базироваться на усилении оперативной совместимости и поддержке способности Грузии сдерживать дальнейшую агрессию и защищать свою суверенную территорию – все это помогает Грузии стать более подготовленной к членству в НАТО", – говорится в заявлении.

Накануне телеканал Mtavari TV распространил информацию о том, что правящая партия "Грузинская мечта" отказалась от якобы предложения создать на территории страны американскую военную базу во время визита в Грузию министра обороны США Ллойда Остина.

Как утверждает Mtavari TV, это решение было принято за несколько месяцев до начала полномасштабной войны в Украине, и открытием этой военной базы США обещали увеличить гарантии безопасности для Грузии.

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Ранее постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Джулиан Смит заявила о том, что Грузия остается близким партнером Североатлантического Альянса и оснований говорить об изменении этого курса пока нет.

7 августа несколько стран выступили с заявлениями в поддержку Грузии к 15-й годовщине вторжения России в страну и оккупации Цхинвальского региона.

Подробнее о событиях российско-грузинской войны читайте в статье, которую "ЕвроПравда" подготовила к десятой годовщине: 10 лет после войны с Россией. Чего достигла и на что надеется Грузия.

Темы: ГрузияСША
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