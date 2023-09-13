Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Європарламент визнав Лукашенка співучасником злочинів Росії

"Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 23:54
Європарламент визнав Лукашенка співучасником злочинів Росії
ОЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES

Європейський парламент у резолюції "Про відносини з Білоруссю" визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочинів, скоєних Росією в Україні, зокрема у депортації дітей.

Джерело: резолюція на сайті Європарламенту

Деталі: Зокрема у резолюції йдеться, що влада Білорусі бере участь у просуванні Росією мови ворожнечі, дезінформації та пропаганди, "що повторює войовничу риторику Москви".

Реклама:

Парламент ЄС засудив Білорусь за допомогу Росії у війні проти України та вивезення українських дітей з окупованих територій України до Білорусі або через її територію до так званих оздоровчих таборів, де їх піддають примусовій русифікації.

За даними вказаними у резолюції, до Білорусі доправили понад 2 150 дітей.

Європарламент оцінив дії режиму Лукашенка як такі, що можуть прирівнюватися до злочину проти людяності згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

ВІДЕО ДНЯ

Окрім видачі ордера на арешт Лукашенка, парламент закликає Раду Євросоюзу розширити перелік підсанкційних осіб і додати до нього причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі.

Передісторія

  • У відповідь на указ Лукашенка про заборону видавати паспорти білорусам закордоном, Європарламент закликав держави-члени продовжувати спрощувати процедури отримання віз для білорусів. 

Теми: ЄвропарламентЛукашенкоБілорусьсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Окупанти відбивали ракетну атаку біля аеродрому Бельбек у Севастополі

Урядовий "шатдаун" у США може вплинути на швидкість військової допомоги Україні – Держдеп

доповнено, документЗ Білого дому розіслали листа із реформами, які має зробити Україна для отримання допомоги

50 мільйонів за місяць: "Довбуш" став найкасовішим українським ігровим фільмом

США обмежили компанії з РФ і Китаю, які допомагають російській армії з дронами

Апеляція залишила Коломойського під вартою та заставу у пів мільярда

Усі новини...
Європарламент
У Європарламенті закликали спростити отримання віз для білорусів
Європарламентарі закликали Зеленського ветувати закон про е-декларування
Депутати Європарламенту закликають лідерів ЄС якнайшвидше передати Україні F-16
Останні новини
05:56
У Лівії затримали вісьмох чиновників – через повінь, в якій загинули тисячі людей
05:18
На окупованій Донеччині "влада" втрачає контроль: запроваджують цензуру переписки та дзвінків
04:40
У німецькому суспільстві немає втоми від підтримки України – МСЗ Німеччини
03:55
У Чехії російський агент використовував "публічних осіб" і поширював наративи пропаганди
03:27
Російські війська безуспішно атакують біля Бахмута, Авдіївки та Мар’їнки – ISW
02:34
Окупанти відбивали ракетну атаку біля аеродрому Бельбек у Севастополі
02:10
На складі бензину у Нагірному Карабасі стався вибух: є жертви, 200 людей поранені
01:42
За добу на Таврійському напрямку знищено 59 окупантів та 4 склади їхньої зброї
00:54
Урядовий "шатдаун" у США може вплинути на швидкість військової допомоги Україні – Держдеп
00:35
У південно-східних областях була загроза ударів балістичними ракетами – Повітряні сили
Усі новини...
Реклама: