Європарламент визнав Лукашенка співучасником злочинів Росії
Європейський парламент у резолюції "Про відносини з Білоруссю" визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочинів, скоєних Росією в Україні, зокрема у депортації дітей.
Джерело: резолюція на сайті Європарламенту
Деталі: Зокрема у резолюції йдеться, що влада Білорусі бере участь у просуванні Росією мови ворожнечі, дезінформації та пропаганди, "що повторює войовничу риторику Москви".
Парламент ЄС засудив Білорусь за допомогу Росії у війні проти України та вивезення українських дітей з окупованих територій України до Білорусі або через її територію до так званих оздоровчих таборів, де їх піддають примусовій русифікації.
За даними вказаними у резолюції, до Білорусі доправили понад 2 150 дітей.
Європарламент оцінив дії режиму Лукашенка як такі, що можуть прирівнюватися до злочину проти людяності згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.
Окрім видачі ордера на арешт Лукашенка, парламент закликає Раду Євросоюзу розширити перелік підсанкційних осіб і додати до нього причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі.
Передісторія:
- У відповідь на указ Лукашенка про заборону видавати паспорти білорусам закордоном, Європарламент закликав держави-члени продовжувати спрощувати процедури отримання віз для білорусів.