Європарламент визнав Лукашенка співучасником злочинів Росії

Європейський парламент у резолюції "Про відносини з Білоруссю" визнав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка співучасником злочинів, скоєних Росією в Україні, зокрема у депортації дітей.

Джерело: резолюція на сайті Європарламенту

Деталі: Зокрема у резолюції йдеться, що влада Білорусі бере участь у просуванні Росією мови ворожнечі, дезінформації та пропаганди, "що повторює войовничу риторику Москви".

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Парламент ЄС засудив Білорусь за допомогу Росії у війні проти України та вивезення українських дітей з окупованих територій України до Білорусі або через її територію до так званих оздоровчих таборів, де їх піддають примусовій русифікації.

За даними вказаними у резолюції, до Білорусі доправили понад 2 150 дітей.

Європарламент оцінив дії режиму Лукашенка як такі, що можуть прирівнюватися до злочину проти людяності згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду.

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Окрім видачі ордера на арешт Лукашенка, парламент закликає Раду Євросоюзу розширити перелік підсанкційних осіб і додати до нього причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі.

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