Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Европарламент признал Лукашенко соучастником преступлений России

"Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 23:54
Европарламент признал Лукашенко соучастником преступлений России
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES

Европейский парламент в резолюции "Об отношениях с Беларусью" признал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником преступлений, совершенных Россией в Украине, в частности, в депортации детей.

Источник: резолюция на сайте Европарламента

Детали: В частности, в резолюции говорится, что власти Беларуси принимают участие в продвижении Россией языка вражды, дезинформации и пропаганды, "повторяющей воинственную риторику Москвы".

Реклама:

Парламент ЕС осудил Беларусь за помощь России в войне против Украины и вывоз украинских детей с оккупированных территорий Украины в Беларусь или через ее территорию в так называемые оздоровительные лагеря, где их подвергают принудительной русификации.

По данным указанным в резолюции, в Беларусь доставлено более 2 150 детей.

Европарламент оценил действия режима Лукашенко как могущие приравниваться к преступлению против человечности согласно Римскому уставу Международного уголовного суда.

ВИДЕО ДНЯ

Помимо выдачи ордера на арест Лукашенко парламент призывает Совет Евросоюза расширить перечень подсанкционных лиц и добавить к нему причастных к принудительной депортации украинских детей в Беларусь.

Предистория:

  • В ответ на указ Лукашенко о запрете выдавать паспорта белорусам за границей, Европарламент призвал государства-члены продолжать упрощать процедуры получения виз для белорусов.

Темы: ЕвропарламентЛукашенкоБеларусьсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Европарламент
В Европарламенте призвали упростить получение виз для белорусов
Европарламентарии призвали Зеленского ветировать закон об е-декларировании
Депутаты Европарламента призывают лидеров ЕС как можно быстрее передать Украине F-16
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: