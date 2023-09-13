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Европарламент признал Лукашенко соучастником преступлений России

"Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 23:54
Европарламент признал Лукашенко соучастником преступлений России
АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ФОТО: GETTY IMAGES

Европейский парламент в резолюции "Об отношениях с Беларусью" признал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко соучастником преступлений, совершенных Россией в Украине, в частности, в депортации детей.

Источник: резолюция на сайте Европарламента

Детали: В частности, в резолюции говорится, что власти Беларуси принимают участие в продвижении Россией языка вражды, дезинформации и пропаганды, "повторяющей воинственную риторику Москвы".

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Парламент ЕС осудил Беларусь за помощь России в войне против Украины и вывоз украинских детей с оккупированных территорий Украины в Беларусь или через ее территорию в так называемые оздоровительные лагеря, где их подвергают принудительной русификации.

По данным указанным в резолюции, в Беларусь доставлено более 2 150 детей.

Европарламент оценил действия режима Лукашенко как могущие приравниваться к преступлению против человечности согласно Римскому уставу Международного уголовного суда.

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Помимо выдачи ордера на арест Лукашенко парламент призывает Совет Евросоюза расширить перечень подсанкционных лиц и добавить к нему причастных к принудительной депортации украинских детей в Беларусь.

Предистория:

  • В ответ на указ Лукашенко о запрете выдавать паспорта белорусам за границей, Европарламент призвал государства-члены продолжать упрощать процедуры получения виз для белорусов.

Темы: ЕвропарламентЛукашенкоБеларусьсуд
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