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Ізраїль завдав ударів по сирійських цілях – ЗМІ

Ольга Глущенко Четвер, 14 вересня 2023, 03:46
Ізраїль завдав ударів по сирійських цілях – ЗМІ
Удари Ізраїлю по сирійських цілях. Ілюстративне фото Getty Images

Двоє сирійських солдатів загинули і ще шестеро отримали поранення в результаті ізраїльського авіаудару по середземноморському портовому місту Тартус, розташованому неподалік від батьківщини президента Башара аль-Асада.

Джерело: Reuters із посиланням на сирійські державні ЗМІ та сирійську армію

Деталі: ЗМІ не надали жодних деталей про конкретні місця, по яких було завдано удару.

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Пізніше сирійська армія заявила, що ізраїльські ракети влучили в околиці Хами і завдали лише деякої матеріальної шкоди. Інших подробиць вона не надала.

Джерело в опозиції повідомило, що останній удар також був спрямований на військову базу на півдні Хами, військовий аеродром Шуайрат, на південному сході центральної провінції Хомс.

Reuters  зазначає, що ця база є однією з головних військових авіабаз країни, яку Росія, головний союзник Асада, укріпила і використовує для проведення рейдів проти противника.

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За останні роки Ізраїль завдав сотні ударів по імовірних іранських цілях у Сирії, але здебільшого уникав ударів по прибережних провінціях, де зосереджені російські військові активи.

Удари були завдані поблизу єдиної середземноморської бази російського флоту в порту Тартус, де пришвартовані російські військові кораблі, в той час як російська авіабаза Хмеймім також знаходиться в сусідній провінції Латакія.

Теми: ІзраїльСиріявійна
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