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Израиль нанес удары по сирийским целям – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 03:46
Израиль нанес удары по сирийским целям – СМИ
Удары Израиля по сирийским целям. Иллюстративное фото Getty Images

Двое сирийских солдат погибли и еще шестеро получили ранения в результате израильского авиаудара по средиземноморскому портовому городу Тартус, расположенному неподалеку от родины президента Башара аль-Асада.

Источник: Reuters со ссылкой на сирийские государственные СМИ и сирийскую армию

Детали: СМИ не предоставили никаких деталей о конкретных местах, по которым был нанесен удар.

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Позже сирийская армия заявила, что израильские ракеты попали в окрестности Хамы и нанесли лишь некоторый материальный ущерб. Других подробностей она не предоставила.

Источник в оппозиции сообщил, что последний удар также был направлен на военную базу на юге Хамы, военный аэродром Шуайрат, на юго-востоке центральной провинции Хомс.

Reuters отмечает, что эта база является одной из главных военных авиабаз страны, которую Россия, главный союзник Асада, укрепила и использует для проведения рейдов против противника.

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За последние годы Израиль нанес сотни ударов по предполагаемым иранским целям в Сирии, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены российские военные активы.

Удары были нанесены вблизи единственной средиземноморской базы российского флота в порту Тартус, где пришвартованы российские военные корабли, в то время как российская авиабаза Хмеймим также находится в соседней провинции Латакия.

Темы: ИзраильСириявойна
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