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Росія закрила для суден частину Чорного моря: Болгарія говорить з НАТО про відповідь на провокацію

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 09:08
Росія закрила для суден частину Чорного моря: Болгарія говорить з НАТО про відповідь на провокацію
Скриншот з google.maps

Болгарія проводить переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на провокації РФ у Чорному морі − зокрема, на часткову блокаду Росією її чорноморської виключної економічної зони.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Болгарії Тодора Тагарева Euractiv

Деталі: Він повідомив, що Росія оголосила частину болгарської економічної зони в Чорному морі закритою для судноплавства до кінця вересня через військові навчання в цьому районі. І підкреслив, що Болгарія вважає ці дії провокацією.

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Пряма мова Танарева: "Болгарія обговорює відповідь на ці провокації – як самостійно, так і з нашими союзниками по НАТО".

Деталі: На запитання Euractiv, чи розробила Болгарія сценарії на випадок нападу Росії на вантажні судна, що прямують з українських портів через болгарські води або економічну зону в Чорному морі, в Міністерстві оборони відповіли, що таких сценаріїв немає. 

"На цей момент не існує безпосереднього ризику або загрози нападу на торгове судно, що прямує в територіальному морі країни-члена НАТО.

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Ці води перебувають під суверенітетом кожної прибережної держави і є частиною державної території. Напад у територіальному морі може розглядатися як напад на Республіку Болгарія і НАТО в цілому", – додали в міністерстві.

Деталі: Там зазначили, що військово-морські сили Болгарії, Румунії і Туреччини посилили пильність, продовжуючи виконувати завдання власними силами і засобами щодо забезпечення безпеки торгових суден, які проходять через Чорне море.

У міністерстві також заявили, що додаткові заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства в економічних зонах "можуть бути забезпечені тільки діями НАТО, відповідно до Статуту ООН і міжнародного морського права, скоординованими з іншими партнерами в регіоні".

"Болгарська позиція щодо безпеки в Чорному морі завжди ґрунтувалася на принципі союзницької солідарності, союзницьких дій і союзницьких гарантій в рамках НАТО. При прийнятті такого союзницького рішення Болгарія зробить свій внесок відповідно до своїх можливостей", – йдеться в позиції країни щодо дій Росії в Чорному морі.

Відповідаючи на питання, чи можуть бути скоординовані маршрути вантажних суден, що перевозять зерно через економічну зону Болгарії в Чорному морі, в міністерстві заявили, що для цього немає юридичних підстав.

Тиждень тому болгарський уряд виділив майже 20 мільйонів євро на придбання ракет і торпед для військово-морського флоту. 

Країна також зацікавлена в терміновому придбанні ракетних комплексів RBS-15 для берегової охорони у шведської компанії Saab.

Раніше Тагарев допустив можливість зіткнення Росії та НАТО в Чорному морі.

Теми: БолгаріяЧорне мореРосіяНАТО
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