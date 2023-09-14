Россия закрыла для судов часть Черного моря: Болгария говорит с НАТО об ответе на провокацию

Болгария проводит переговоры с союзниками по НАТО о том, как реагировать на провокации РФ в Черном море − в частности, на частичную блокаду Россией ее черноморской исключительной экономической зоны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью министра обороны Болгарии Тодора Тагарева Euractiv

Детали: Он сообщил, что Россия объявила часть болгарской экономической зоны в Черном море закрытой для судоходства до конца сентября из-за военных учений в этом районе. И подчеркнул, что Болгария считает эти действия провокацией.

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Прямая речь Танарева: "Болгария обсуждает ответ на эти провокации − как самостоятельно, так и с нашими союзниками по НАТО".

Детали: На вопрос Euractiv, разработала ли Болгария сценарии на случай нападения России на грузовые суда, следующие из украинских портов через болгарские воды или экономическую зону в Черном море, в Министерстве обороны ответили, что таких сценариев нет.

"На данный момент не существует непосредственного риска или угрозы нападения на торговое судно, следующее в территориальном море страны-члена НАТО.

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Эти воды находятся под суверенитетом каждого прибрежного государства и являются частью государственной территории. Нападение в территориальном море может рассматриваться как нападение на Республику Болгария и НАТО в целом", − добавили в министерстве.

Детали: Там отметили, что военно-морские силы Болгарии, Румынии и Турции усилили бдительность, продолжая выполнять задачи собственными силами и средствами по обеспечению безопасности торговых судов, проходящих через Черное море.

В министерстве также заявили, что дополнительные меры по обеспечению безопасности судоходства в экономических зонах "могут быть обеспечены только действиями НАТО, в соответствии с Уставом ООН и международным морским правом, скоординированными с другими партнерами в регионе".

"Болгарская позиция в отношении безопасности в Черном море всегда основывалась на принципе союзнической солидарности, союзнических действий и союзнических гарантий в рамках НАТО. При принятии такого союзнического решения Болгария сделает свой вклад в соответствии со своими возможностями", – говорится в позиции страны относительно действий России в Черном море.

Отвечая на вопрос, могут ли быть скоординированы маршруты грузовых судов, перевозящих зерно через экономическую зону Болгарии в Черном море, в министерстве заявили, что для этого нет юридических оснований.

Неделю назад болгарское правительство выделило почти 20 миллионов евро на приобретение ракет и торпед для военно-морского флота.

Страна также заинтересована в срочном приобретении ракетных комплексов RBS-15 для береговой охраны у шведской компании Saab.

Ранее Тагарев допустил возможность столкновения России и НАТО в Черном море.