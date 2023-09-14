Росіяни щільно б’ють по Запорізькій області, атакують дронами цивільних: під вогнем 9 областей

За минулу добу російські загарбники тримали під вогнем 9 областей, по Запорізькій області окупанти нанесли 153 удари по 31 населеному пункту, атакували цент Вовчанська та Великий Бурлук на Харківщині, вдарили дронами-камікадзе по Дніпропетровщині.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Чернігівщина: за добу — 8 обстрілів (70 вибухів). Ворог із мінометів та ствольної артилерії обстрілював Новгород-Сіверський район та Корюківський райони.

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Також зафіксовано вибух від дрону камікадзе (Семенівська громада Новгород-Сіверського району).

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі ворог здійснив 3 обстріли прикордоння. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська та Новослобідська громади.

ВІДЕО ДНЯ

Юнаківська громада: здійснено влучання з ворожого БПЛА в приміщення продуктового магазину; виникла пожежа. Крім того, ворог бив з артилерії (2 вибухи).

Новослобідська громада: влучання з ворожого БпЛА в приміщення непрацюючої лазні; виникла пожежа.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли прикордоння. Зафіксовано 132 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Миколаївська. Хотінська, Середино-Будська, Новослобідська, Білопільська громади.

Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (35 вибухів) та артилерії (22 вибухи). Внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення школи, будинку культури, приватний будинок, легковий автомобіль. Внаслідок артобстрілу пошкоджено приватне домогосподарство.

Дніпропетровщина: вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники.

Уламки одного з них впали в Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак.

Всюди минулося без постраждалих.

Вчора вранці російська армія атакувала Нікопольщину безпілотником. Скинула боєприпас на Марганецьку громаду.

Надвечір цілила з важкої артилерії по самому Нікополю. Наслідки ще уточнюються. Загиблих та постраждалих немає.

Запорізька: вночі військовослужбовці РФ атакували Трудове 5 БПЛА – місцеві жителі не постраждали, однак руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення

За минулу добу ворог здійснив 153 удари по 31 населеному пункту.

4 РСЗВ-обстріли прийшлися по Новодарівці, Темирівці та Лук'янівці, 8 авіаснарядів – по Оріхову, ще 3 БПЛА атакували Степове й П'ятихатки.

Зафіксовано 138 артилерійських обстрілів по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Ольгівського, Левадного, Щербаків, Затишшя, Темирівки, Кам'янського, Степового та інших прифронтових міст та сіл.

Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина: по області противник завдав авіаударів по околицях Мороховець Харківського району та Плетенівка Чугуївського району, по околицях Петропавлівка, Кислівка Куп’янського району.

Окупанти завдали понад 13 артилерійських та мінометних ударів по цивільній інфраструктурі прикордонних районів, зокрема Фихолівка, Новомлинськ, Дворічна, Синківка, Кислівка, Котлярівка в Куп’янському районі.

Вночі окупанти обстріляли центр м. Вовчанськ. Була зруйнована адміністративна будівля. Минулося без постраждалих.

У смт. Великий Бурлук Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено вікна у будівлі Держпродспоживслужби, приватний житловий будинок, двоповерховий житловий будинок, 4 легкових автомобілі. Без постраждалих.

Також вчора відбувся ворожий артилерійський обстріл с.Чернещина Борівської громади Ізюмського району. Пошкоджено майно агрофірми. Постраждалих немає.

У селі Благодатне Чугуївського районування під час проведення сільськогосподарських робіт на полі на протитанковій міні підірвався комбайн. Постраждав 51-річний чоловік, отримав вибухові травми та опіки, стан середній.

Луганщина: авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Новоєгорівка та Білогорівка.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждала Білогорівка.

За добу противник здійснив 141 обстрілів (528 снарядів).

Донеччина: по населених пунктах області окупанти завдали 12 ударів, застосувавши артилерію, РСЗВ "Град", танки.

Під вогнем — 8 населених пунктів: Авдіївка, Торецьк, с.Острівське, смт Очеретине, с.Новоукраїнка, с.Карлівка, с.Предтечине, с.Шахтарське.

Пошкоджено 8 приватних житлових будинків,

2 ЛЕП, будівля сільської ради, школа, 5 господарських споруд, гараж.

За добу по області — одну людину поранено.

Миколаївщина: вчора фіксувалися ворожі артилерійські обстріли по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 82 обстріли (433 снаряди), з них по м. Херсон — 4 обстріли (12 снарядів).

Внаслідок нічного ворожого обстрілу с. Новодмитрівка Білозерської громади — 4 постраждалих, з них двоє — діти.

7-річний хлопчик отримав травми несумісні з життям, знаходився в підвалі будинку.

Хлопчик 14 років знаходився в підвалі будинку.

18-річна дівчина з пораненнями доставлена до обласної лікарні.

Вчора російська авіація атакувала Одрадокамʼянку Бериславського району. Через ворожий удар постраждали 81-річна жінка, 74-річний чоловік. Потерпілих доставили до лікарні, де їм надають меддопомогу.

Також постраждав 41-річний чоловік. Його з пораненням голови та ніг доставили до медичного закладу.

Пообіді росіяни атакували с.Зміївку Бериславського району, скинувши вибухівку з безпілотника. Постраждалі – 54-річна та 53-річний волонтери та 68-річна місцева жителька. Поранених доставили до лікарні.

34-річний чоловік у лісосмузі біля Берислава знайшов невідомий предмет. Коли він взяв його до рук, боєприпас здетонував. Чоловік у лікарні з численними ранами, у тому числі – травматичною ампутацією лівої кисті. Медики надають йому необхідну допомогу.

Всього за добу через російську агресію одна людина загинула, ще 8 — дістали поранення.