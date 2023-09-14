Россияне плотно бьют по Запорожской области, атакуют дронами гражданских: под огнем 9 областей

За минувшие сутки российские захватчики держали под огнем 9 областей, по Запорожской области оккупанты нанесли 153 удара по 31 населенному пункту, атаковали цент Волчанска и Великий Бурлук на Харьковщине, ударили дронами-камикадзе по Днепропетровщине.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Черниговщина: за сутки - 8 обстрелов (70 взрывов). Враг из минометов и ствольной артиллерии обстреливал Новгород-Северский район и Корюковский районы.

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Также зафиксирован взрыв от дрона камикадзе (Семеновская громада Новгород-Северского района).

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина: ночью враг совершил 3 обстрела приграничья. Зафиксировано 4 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская и Новослободская громады.

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Юнаковская громада: осуществлено попадание из вражеского БПЛА в помещение продуктового магазина; возник пожар. Кроме того, враг бил из артиллерии (2 взрыва).

Новослободская громада: попадание из вражеского БПЛА в помещение неработающей бани; возник пожар.

Вчера в течение дня россияне совершили 24 обстрела приграничья. Зафиксировано 132 взрыва. Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Краснопольская, Юнаковская, Николаевская. Хотинская, Середино-Будская, Новослободская, Белопольская громады.

Великописаревская громада: враг бил из минометов (35 взрывов) и артиллерии (22 взрыва). В результате одного из минометных обстрелов повреждены помещения школы, дома культуры, частный дом, легковой автомобиль. В результате артобстрела повреждено частное домохозяйство.

Днепропетровщина: ночью защитники неба из ЧВК "Восток" сбили над областью три беспилотника.

Обломки одного из них упали в Першотравневской громаде, что на Никопольщине. Частично разрушен частный дом. Еще 6 - повреждены. Изуродованы 8 хозяйственных построек, 3 авто. Загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

По тому же району враг бил из тяжелой артиллерии и "Града". Досталось Марганецкой громаде. Чрезвычайники обследуют пораженную территорию и выясняют последствия атак.

Везде обошлось без пострадавших.

Вчера утром российская армия атаковала Никопольщину беспилотником. Сбросила боеприпас на Марганецкую громаду.

К вечеру целилась из тяжелой артиллерии по самому Никополю. Последствия еще уточняются. Погибших и пострадавших нет.

Запорожская: ночью военнослужащие РФ атаковали Трудовое 5 БПЛА - местные жители не пострадали, однако разрушениям подверглись хозяйственные постройки и складские помещения

За минувшие сутки враг совершил 153 удара по 31 населенному пункту.

4 РСЗО-обстрела пришлись по Новодаровке, Темировке и Лукьяновке, 8 авиаснарядов - по Орехову, еще 3 БПЛА атаковали Степное и Пятихатки.

Зафиксировано 138 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Затишья, Темировки, Каменского, Степного и других прифронтовых городов и сел.

Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковщина: по области противник нанес авиаудары по окрестностям Мороховец Харьковского района и Плетеневка Чугуевского района, по окрестностям Петропавловка, Кисловка Купянского района.

Оккупанты нанесли более 13 артиллерийских и минометных ударов по гражданской инфраструктуре приграничных районов, в частности Фихоловка, Новомлинск, Двуречная, Синковка, Кисловка, Котляровка в Купянском районе.

Ночью оккупанты обстреляли центр г. Волчанск. Было разрушено административное здание. Прошло без пострадавших.

В пгт. Великий Бурлук Купянского района в результате обстрела повреждены окна в здании Госпродпотребслужбы, частный жилой дом, двухэтажный жилой дом, 4 легковых автомобиля. Без пострадавших.

Также вчера состоялся вражеский артиллерийский обстрел с.Чернещина Боровской громады Изюмского района. Повреждено имущество агрофирмы. Пострадавших нет.

В селе Благодатное Чугуевского района во время проведения сельскохозяйственных работ на поле на противотанковой мине подорвался комбайн. Пострадал 51-летний мужчина, получил взрывные травмы и ожоги, состояние среднее.

Луганщина: авиационным ударам подверглись Новоселовское, Новоегоровка и Белогоровка.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадала Белогоровка.

За сутки противник совершил 141 обстрел (528 снарядов).

Донетчина: по населенным пунктам области оккупанты нанесли 12 ударов, применив артиллерию, РСЗО "Град", танки.

Под огнем - 8 населенных пунктов: Авдеевка, Торецк, с.Островское, пгт Очеретино, с.Новоукраинка, с.Карловка, с.Предтечино, с.Шахтерское.

Повреждены 8 частных жилых домов,

2 ЛЭП, здание сельского совета, школа, 5 хозяйственных построек, гараж.

За сутки по области - один человек ранен.

Николаевщина: вчера фиксировались вражеские артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 82 обстрела (433 снаряда), из них по г. Херсон - 4 обстрела (12 снарядов).

В результате ночного вражеского обстрела с. Новодмитровка Белозерской громады - 4 пострадавших, из них двое - дети.

7-летний мальчик получил травмы несовместимые с жизнью, находился в подвале дома.

Мальчик 14 лет находился в подвале дома.

18-летняя девушка с ранениями доставлена в областную больницу.

Вчера российская авиация атаковала Одрадокаменку Бериславского района. Из-за вражеского удара пострадали 81-летняя женщина, 74-летний мужчина. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медпомощь.

Также пострадал 41-летний мужчина. Его с ранением головы и ног доставили в медицинское учреждение.

После обеда россияне атаковали с.Змиевку Бериславского района, сбросив взрывчатку с беспилотника. Пострадавшие - 54-летняя и 53-летний волонтеры и 68-летняя местная жительница. Раненых доставили в больницу.

34-летний мужчина в лесополосе возле Берислава нашел неизвестный предмет. Когда он взял его в руки, боеприпас сдетонировал. Мужчина в больнице с многочисленными ранами, в том числе - травматической ампутацией левой кисти. Медики оказывают ему необходимую помощь.

Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, еще 8 - получили ранения.