У Казахстані скасували виступ "веселих та кмітливих" росіян через концерти на окупованому Донбасі

У Казахстані скасували виступи російської команди КВК "Камизякі" через те, що її учасники Азамат Мусагалієв та Денис Дорохов приїжджали з концертами на окуповану частину Донбасу, у так звану "ДНР".

Джерело: Meduza, "Радио "Свобода"

Деталі: Про скасування виступів, запланованих на початок жовтня в Астані та Алмати, повідомила одна з організаторів Ольга Лі. "Зважаючи на резонансний негативний зворотний зв'язок громадськості на гучні публічні дії артистів колективу "Камизяки", команда організаторів ухвалила рішення скасувати повністю тур по Казахстану сольних концертів команди "Камизяки", - заявила вона.

Реклама:

У казахстанському сегменті соціальних мереж користувачі з початку тижня закликали скасувати концерти цієї команди КВК.

Відомо, що Азамат Мусагалієв та Денис Дорохов минулого тижня біля меморіалу Савур-Могила на Донеччині виступили на концерті, який начебто був присвячений звільненню Донбасу у Другій світовій війні.

Після повідомлення про виступ Мусагалієва на Донбасі ім'я артиста з'явилося в українській базі "Миротворця". Дорохов значиться у списках "Миротворця" з 2019 року після відвідування анексованого Криму.

ВІДЕО ДНЯ

У липні цього року у Казахстані скасували концерт російського виконавця і композитора Григорія Лепса на тлі обурення користувачів у зв'язку з його підтримкою російського вторгнення в Україну. Лепс перебуває в списку санкцій Євросоюзу за активну підтримку політики Кремля, зокрема розв'язаної Москвою військової агресії.