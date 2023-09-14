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В Казахстане отменили выступление "веселых и находчивых" россиян из-за концертов на оккупированном Донбассе

Станислав ПогориловЧетверг, 14 сентября 2023, 11:41
В Казахстане отменили выступление веселых и находчивых россиян из-за концертов на оккупированном Донбассе
Фото: Instagram

В Казахстане отменили выступления российской команды КВН "Камызяки" из-за того, что ее участники Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов приезжали с концертами на оккупированную часть Донбасса, в так называемую "ДНР".

Источник: Meduza, "Радио "Свобода"

Детали: Об отмене выступлений, запланированных на начало октября в Астане и Алматы, сообщила одна из организаторов Ольга Ли. "Ввиду резонансной негативной обратной связи общественности на громкие публичные действия артистов коллектива "Камызяки", команда организаторов приняла решение отменить полностью тур по Казахстану сольных концертов команды "Камызяки", - заявила она.

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В казахстанском сегменте социальных сетей пользователи с начала недели призывали отменить концерты этой команды КВН.

Известно, что Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов на прошлой неделе возле мемориала Саур-Могила в Донецкой области выступили на концерте, который якобы был посвящен освобождению Донбасса во Второй мировой войне.

После сообщения о выступлении Мусагалиева на Донбассе имя артиста появилось в украинской базе "Миротворца". Дорохов значится в списках "Миротворца" с 2019 года после посещения аннексированного Крыма.

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В июле этого года в Казахстане отменили концерт российского исполнителя и композитора Григория Лепса на фоне возмущения пользователей в связи с его поддержкой российского вторжения в Украину. Лепс находится в санкционном списке Евросоюза за активную поддержку политики Кремля, в частности развязанной Москвой военной агрессии.

Темы: культуравойнаКазахстанРосcия
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