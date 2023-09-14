Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Держдеп: Путін хотів слави Російської імперії, а тепер благає Кіма про допомогу

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 12:00
Держдеп: Путін хотів слави Російської імперії, а тепер благає Кіма про допомогу
Фото: РИА Новости

США занепокоєні поглибленням військової співпраці між Росією і КНДР на тлі зустрічі лідерів країн Владіміра Путіна і Кім Чен Ина, яка відбувалась напередодні.

Джерело: "Європейська правда" із посиланням на речника Держдепу США Метью Міллера

Деталі: "Ми ще не бачили повної картини цієї зустрічі і не знаємо, якими будуть її результати, але коли бачиш, як Кім Чен Ин обіцяє надати повну, безумовну підтримку так званій "священній боротьбі" Росії за захист своїх безпекових інтересів, що, звісно, не є тим, що вона робить у війні проти України, це, звісно, викликає занепокоєння", – зазначив він.

Реклама:

За словами представника Держдепу, у США є підстави вважати, що Путін і Кім Чен Ин обговорювали військові поставки.

Однак він наголосив, що те, що Росія звертається по допомогу до КНДР, показує, як розв’язана проти України війна розвивається для Кремля.

"Півтора року тому Владімір Путін розпочав цю війну, думаючи, що він збирається відновити славу Російської імперії, провалився у всіх своїх максималістських, імперіалістичних цілях, а тепер, через півтора року, втративши десятки тисяч російських солдатів і витративши мільярди і мільярди доларів, він благає Кім Чен Ина про допомогу", – підкреслив Міллер.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що США "без вагань" запровадять санкції як проти РФ, так і проти Північної Кореї.

Кім Чен Ин і Владімір Путін у середу зустрілися на космодромі "Восточный". У день приїзду Кіма до РФ КНДР запустила дві балістичні ракети біля свого східного узбережжя.

Сполучені Штати пригрозили агресивно застосувати чинні санкції проти Пхеньяна та запровадити нові, якщо Північна Корея надасть зброю Москві для її війни в Україні.

Теми: РосіяПутінСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
Путін зібрав Радбез, щоб поговорити про відносини з союзниками РФ
У Казахстані скасували виступ "веселих та кмітливих" росіян через концерти на окупованому Донбасі
Росіяни щільно б’ють по Запорізькій області, атакують дронами цивільних: під вогнем 9 областей
Останні новини
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
Усі новини...
Реклама: