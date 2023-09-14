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Госдеп: Путин хотел славы Российской империи, а теперь умоляет Кима о помощи

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 12:00
Госдеп: Путин хотел славы Российской империи, а теперь умоляет Кима о помощи
Фото: РИА Новости

США обеспокоены углублением военного сотрудничества между Россией и КНДР на фоне встречи лидеров стран Владимира Путина и Ким Чен Ына, которая проходила накануне.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на представителя Госдепа США Мэтью Миллера

Детали: "Мы еще не видели полной картины этой встречи и не знаем, какими будут ее результаты, но когда видишь, как Ким Чен Ын обещает предоставить полную, безусловную поддержку так называемой "священной борьбе" России за защиту своих интересов безопасности, что, конечно, не является тем, что она делает в войне против Украины, это, конечно, вызывает беспокойство", – отметил он.

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По словам представителя Госдепа, у США есть основания полагать, что Путин и Ким Чен Ын обсуждали военные поставки.

Однако он подчеркнул, что то, что Россия обращается за помощью к КНДР, показывает, как развязанная против Украины война развивается для Кремля.

"Полтора года назад Владимир Путин начал эту войну, думая, что он собирается восстановить славу Российской империи, провалился во всех своих максималистских, империалистических целях, а теперь, через полтора года, потеряв десятки тысяч российских солдат и потратив миллиарды и миллиарды долларов, он умоляет Ким Чен Ына о помощи", – подчеркнул Миллер.

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Он добавил, что США "без колебаний" введут санкции как против РФ, так и против Северной Кореи.

Ким Чен Ын и Владимир Путин в среду встретились на космодроме "Восточный". В день приезда Кима в РФ КНДР запустила две баллистические ракеты у своего восточного побережья.

Соединенные Штаты пригрозили агрессивно применить действующие санкции против Пхеньяна и ввести новые, если Северная Корея предоставит оружие Москве для ее войны в Украине.

Темы: РосcияПутинСША
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