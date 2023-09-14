Джонсон − про повільні поставки зброї Україні: "Якого біса ми чекаємо?"
Ексглава британського уряду Борис Джонсон розкритикував Захід за повільні поставки зброї Україні і закликав Британію без зволікань відправити більше військової допомоги ЗСУ.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на колонку Джонсона для журналу The Spectator
Пряма мова Джонсона: "Вони хочуть від нас лише одного – зброї, щоб завершити справу, і тому я просто не розумію, чому ми продовжуємо тягнути час. Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо дивитися цим людям в очі і пояснити їм, чому ми зволікаємо? Протягом всієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна, і ми робимо те ж саме сьогодні".
Деталі: Він також розкритикував США за те, що вони не надають Києву ракети ATACMS.
"Президент Зеленський сказав мені, що йому потрібно лише 200 більш досконалих балістичних систем, таких як ATACMS, а США мають тисячі таких систем в запасі. Навіщо затримувати їх? Якій іншій меті вони можуть служити, яка б краще гарантувала довгострокову безпеку Заходу, в тому числі і Сполучених Штатів?" – зазначив Джонсон.
Деталі: За його словами, дехто у Вашингтоні заявляє, що США повинні дотримуватися стратегії "Китай понад усе" і тримати ATACMS в резерві на випадок, якщо їх доведеться відправити на захист Тайваню.
На думко Джонсона, найкращий спосіб стримати напад на Тайвань – це переконатися, що українці переможуть, і зробити це якомога швидше.
Він також підкреслив, що Україні потрібно більше ракетних систем, таких як британська Storm Shadow, яка виявилася надзвичайно цінною.
Пряма мова Джонсона: "Путін програє, а Україна врешті-решт переможе; і оскільки це те, що має статися, і оскільки це те, що станеться, чи не можемо ми, в ім'я всього святого, надати українцям зараз військову допомогу, якої вони потребують, щоб довести справу до якнайшвидшого завершення, щоб менше людей було вкинуто в горнило цього безглуздого конфлікту? Я запитував про це раніше і запитую знову: якого біса ми чекаємо?".
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський сподівається переконати американського колегу Джо Байдена найближчим часом схвалити рішення про передачу українським військовим далекобійних систем ATACMS, щоб вони отримали їх вже цієї осені.
- За даними агентства Reuters, адміністрація президента США Джо Байдена близька до схвалення поставки в Україну ракет більшої дальності з касетними боєприпасами.