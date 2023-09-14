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Джонсон − про повільні поставки зброї Україні: "Якого біса ми чекаємо?"

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 11:58
Джонсон − про повільні поставки зброї Україні: Якого біса ми чекаємо?
Борис Джонсон. Фото president.gov.ua

Ексглава британського уряду Борис Джонсон розкритикував Захід за повільні поставки зброї Україні і закликав Британію без зволікань відправити більше військової допомоги ЗСУ.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на колонку Джонсона для журналу The Spectator

Пряма мова Джонсона: "Вони хочуть від нас лише одного – зброї, щоб завершити справу, і тому я просто не розумію, чому ми продовжуємо тягнути час. Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо дивитися цим людям в очі і пояснити їм, чому ми зволікаємо? Протягом всієї цієї війни ми недооцінювали українців і переоцінювали Путіна, і ми робимо те ж саме сьогодні".

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Деталі: Він також розкритикував США за те, що вони не надають Києву ракети ATACMS.

"Президент Зеленський сказав мені, що йому потрібно лише 200 більш досконалих балістичних систем, таких як ATACMS, а США мають тисячі таких систем в запасі. Навіщо затримувати їх? Якій іншій меті вони можуть служити, яка б краще гарантувала довгострокову безпеку Заходу, в тому числі і Сполучених Штатів?" – зазначив Джонсон.

Деталі: За його словами, дехто у Вашингтоні заявляє, що США повинні дотримуватися стратегії "Китай понад усе" і тримати ATACMS в резерві на випадок, якщо їх доведеться відправити на захист Тайваню. 

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На думко Джонсона, найкращий спосіб стримати напад на Тайвань – це переконатися, що українці переможуть, і зробити це якомога швидше.

Він також підкреслив, що Україні потрібно більше ракетних систем, таких як британська Storm Shadow, яка виявилася надзвичайно цінною.

Пряма мова Джонсона: "Путін програє, а Україна врешті-решт переможе; і оскільки це те, що має статися, і оскільки це те, що станеться, чи не можемо ми, в ім'я всього святого, надати українцям зараз військову допомогу, якої вони потребують, щоб довести справу до якнайшвидшого завершення, щоб менше людей було вкинуто в горнило цього безглуздого конфлікту? Я запитував про це раніше і запитую знову: якого біса ми чекаємо?".

Передісторія:

Теми: Борис ДжонсонВелика Британіядопомога Українізброя
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