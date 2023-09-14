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Джонсон − о медленных поставках оружия Украине: "Какого черта мы ждем?"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 11:58
Джонсон − о медленных поставках оружия Украине: Какого черта мы ждем?
Борис Джонсон. Фото president.gov.ua

Экс-глава британского правительства Борис Джонсон раскритиковал Запад за медленные поставки оружия Украине и призвал Британию без промедлений отправить больше военной помощи ВСУ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на колонку Джонсона для журнала The Spectator

Прямая речь Джонсона: "Они хотят от нас только одного − оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть время. Почему мы всегда такие медлительные? Как мы можем смотреть этим людям в глаза и объяснить им, почему мы медлим? На протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали Путина, и мы делаем то же самое сегодня".

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Детали: Он также раскритиковал США за то, что они не предоставляют Киеву ракеты ATACMS.

"Президент Зеленский сказал мне, что ему нужно лишь 200 более совершенных баллистических систем, таких как ATACMS, а США имеют тысячи таких систем в запасе. Зачем задерживать их? Какой другой цели они могут служить, которая бы лучше гарантировала долгосрочную безопасность Запада, в том числе и Соединенных Штатов?" − отметил Джонсон.

Детали: По его словам, некоторые в Вашингтоне заявляют, что США должны придерживаться стратегии "Китай превыше всего" и держать ATACMS в резерве на случай, если их придется отправить на защиту Тайваня.

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По мнению Джонсона, лучший способ сдержать нападение на Тайвань − это убедиться, что украинцы победят, и сделать это как можно скорее.

Он также подчеркнул, что Украине нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow, которая оказалась чрезвычайно ценной.

Прямая речь Джонсона: "Путин проиграет, а Украина в конце концов победит; и поскольку это то, что должно произойти, и поскольку это то, что произойдет, не можем ли мы, во имя всего святого, предоставить украинцам сейчас военную помощь, в которой они нуждаются, чтобы довести дело до скорейшего завершения, чтобы меньше людей было брошено в горнило этого бессмысленного конфликта? Я спрашивал об этом раньше и спрашиваю снова: какого черта мы ждем?".

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS, чтобы они получили их уже этой осенью.
  • По данным агентства Reuters, администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставки в Украину ракет большей дальности с кассетными боеприпасами.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияпомощь Украинеоружие
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