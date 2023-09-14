Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Джонсон − о медленных поставках оружия Украине: "Какого черта мы ждем?"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 11:58
Джонсон − о медленных поставках оружия Украине: Какого черта мы ждем?
Борис Джонсон. Фото president.gov.ua

Экс-глава британского правительства Борис Джонсон раскритиковал Запад за медленные поставки оружия Украине и призвал Британию без промедлений отправить больше военной помощи ВСУ.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на колонку Джонсона для журнала The Spectator

Прямая речь Джонсона: "Они хотят от нас только одного − оружия, чтобы завершить дело, и поэтому я просто не понимаю, почему мы продолжаем тянуть время. Почему мы всегда такие медлительные? Как мы можем смотреть этим людям в глаза и объяснить им, почему мы медлим? На протяжении всей этой войны мы недооценивали украинцев и переоценивали Путина, и мы делаем то же самое сегодня".

Реклама:

Детали: Он также раскритиковал США за то, что они не предоставляют Киеву ракеты ATACMS.

"Президент Зеленский сказал мне, что ему нужно лишь 200 более совершенных баллистических систем, таких как ATACMS, а США имеют тысячи таких систем в запасе. Зачем задерживать их? Какой другой цели они могут служить, которая бы лучше гарантировала долгосрочную безопасность Запада, в том числе и Соединенных Штатов?" − отметил Джонсон.

Детали: По его словам, некоторые в Вашингтоне заявляют, что США должны придерживаться стратегии "Китай превыше всего" и держать ATACMS в резерве на случай, если их придется отправить на защиту Тайваня.

ВИДЕО ДНЯ

По мнению Джонсона, лучший способ сдержать нападение на Тайвань − это убедиться, что украинцы победят, и сделать это как можно скорее.

Он также подчеркнул, что Украине нужно больше ракетных систем, таких как британская Storm Shadow, которая оказалась чрезвычайно ценной.

Прямая речь Джонсона: "Путин проиграет, а Украина в конце концов победит; и поскольку это то, что должно произойти, и поскольку это то, что произойдет, не можем ли мы, во имя всего святого, предоставить украинцам сейчас военную помощь, в которой они нуждаются, чтобы довести дело до скорейшего завершения, чтобы меньше людей было брошено в горнило этого бессмысленного конфликта? Я спрашивал об этом раньше и спрашиваю снова: какого черта мы ждем?".

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский надеется убедить американского коллегу Джо Байдена в ближайшее время одобрить решение о передаче украинским военным дальнобойных систем ATACMS, чтобы они получили их уже этой осенью.
  • По данным агентства Reuters, администрация президента США Джо Байдена близка к одобрению поставки в Украину ракет большей дальности с кассетными боеприпасами.

Темы: Борис ДжонсонВеликобританияпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Борис Джонсон
COVID-вечеринки и Джонсон: разблокирован телефон, пароль от которого забыл экс-премьер
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: