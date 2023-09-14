Агроімпорт з України: парламент Болгарії підтримав скасування заборони

Національні збори Болгарії у четвер ухвалили рішення про підтримку скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня, голосування відбулося після трохи більше ніж двох годин дебатів у пленарній залі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на БНТ Новини

Деталі: 124 голосами "за" депутати погодилися, що не варто продовжувати заборону на імпорт зерна з України, яка закінчується 15 вересня. Проти були 69 депутатів.

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Комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії затвердив проєкт рішення про те, що країна не підтримує продовження заборони на імпорт деяких сільгосптоварів з України після 15 вересня, у вівторок.

У зв’язку з цим у наступні два дні виникла напруга між фермерами та болгарською владою. Галузь пригрозила протестами, а влада назвала заборону українського імпорту однією з причин зростання цін в країні.

Напередодні міністр сільського господарства Кирил Ватєв заявив, що з ним пропозицію скасувати заборону не обговорювали. Однак пізніше того ж дня він визнав, що в цьому є економічна логіка, оскільки дозвіл імпорту не матиме серйозних наслідків для болгарської економіки.

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Ватєв сказав, що контроль за імпортом української продукції буде посилено, оскільки вона не відповідає стандартам ЄС.

У партії ГЕРБ-СДС прокоментували, що сьогоднішнє рішення не має великого значення, оскільки все одно заборона буде скасована на рівні ЄС. У ПП-ДБ зазначили, що це рішення знизить ціни.

"Потрібно порівняти, що важливіше – трохи, але суттєво знизити інфляцію продовольства для 7 мільйонів людей чи дати додаткову перевагу сектору, який отримує 2 мільярди на рік", – прокоментував Кирил Петков від ПП-ДБ.

В опозиції розкритикували рішення парламенту і назвали його "зрадою". "Це чистої води національна зрада не тому, що ми не за вільний ринок, а тому, що ми не можемо поставити наших виробників зерна в ситуацію, коли вони будуть неконкурентоспроможними", – заявив Деян Ніколов з партії "Відродження".

В Офісі президента України привітали голосування болгарського парламенту. "Ось наочний приклад того, як зріла європейська демократія ухвалює рішення на фактах, а не на емоціях, і не змішує економіку та політику. Щиро вдячні уряду і парламенту Болгарії", – зазначив заступник глави ОПУ Ігор Жовква.

Загалом п'ять країн ЄС, серед яких і Болгарії, в останні місяці вимагали продовжити заборону на імпорт деякої української агропродукції. Тепер цих країн чотири: Польща, Угорщина, Словаччина і Румунія.

Уряд Польщі у вівторок ухвалив резолюцію, у якій декларує наміри продовжити заборону на національному рівні, якщо її не продовжать на рівні ЄС.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь анонсував звернення до арбітражу СОТ у разі блокування Польщею експорту українського зерна.

Детальніше на цю тему читайте статтю Криза 15 вересня: нове випробування для відносин України та Польщі