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Агроимпорт из Украины: парламент Болгарии поддержал отмену запрета

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 13:18
Агроимпорт из Украины: парламент Болгарии поддержал отмену запрета
Фото: Getty Images

Национальное собрание Болгарии в четверг приняло решение о поддержке отмены запрета на импорт украинской агропродукции после 15 сентября, голосование состоялось после чуть более двух часов дебатов в пленарном зале.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на БНТ Новини

Детали: 124 голосами "за" депутаты согласились, что не стоит продолжать запрет на импорт зерна из Украины, который заканчивается 15 сентября. Против были 69 депутатов.

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Комитет по вопросам экономической политики и инноваций парламента Болгарии утвердил проект решения о том, что страна не поддерживает продление запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины после 15 сентября, во вторник.

В связи с этим в последующие два дня возникла напряженность между фермерами и болгарскими властями. Представители отрасли пригрозили протестами, а власти назвали запрет украинского импорта одной из причин роста цен в стране.

Накануне министр сельского хозяйства Кирилл Ватев заявил, что с ним предложение отменить запрет не обсуждали. Однако позже в тот же день он признал, что в этом есть экономическая логика, поскольку разрешение импорта не будет иметь серьезных последствий для болгарской экономики.

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Ватев сказал, что контроль за импортом украинской продукции будет усилен, поскольку она не соответствует стандартам ЕС.

В партии ГЕРБ-СДС прокомментировали, что сегодняшнее решение не имеет большого значения, поскольку все равно запрет будет отменен на уровне ЕС. В ПП-ДБ отметили, что это решение снизит цены.

"Нужно сравнить, что важнее – немного, но существенно снизить инфляцию продовольствия для 7 миллионов человек или дать дополнительное преимущество сектору, который получает 2 миллиарда в год", – прокомментировал Кирилл Петков от ПП-ДБ.

В оппозиции раскритиковали решение парламента и назвали его "предательством". "Это чистой воды национальная измена не потому, что мы не за свободный рынок, а потому, что мы не можем поставить наших производителей зерна в ситуацию, когда они будут неконкурентоспособными", – заявил Деян Николов из партии "Возрождение".

В Офисе президента Украины приветствовали голосование болгарского парламента. "Вот наглядный пример того, как зрелая европейская демократия принимает решения на фактах, а не на эмоциях, и не смешивает экономику и политику. Искренне благодарны правительству и парламенту Болгарии", – отметил заместитель главы ОПУ Игорь Жовква.

Всего пять стран ЕС, среди которых и Болгарии, в последние месяцы требовали продлить запрет на импорт некоторой украинской агропродукции. Теперь этих стран четыре: Польша, Венгрия, Словакия и Румыния.

Правительство Польши во вторник приняло резолюцию, в которой декларирует намерения продлить запрет на национальном уровне, если его не продлят на уровне ЕС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ответ анонсировал обращение в арбитраж ВТО в случае блокирования Польшей экспорта украинского зерна.

Подробнее на эту тему читайте статью Кризис 15 сентября: новое испытание для отношений Украины и Польши

Темы: зернопродуктыБолгарияУкраина
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