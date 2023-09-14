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Німецькі депутати вимагають від Шольца передати Україні ракети Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 14:08
Німецькі депутати вимагають від Шольца передати Україні ракети Taurus
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Депутати німецького Бундестагу написали листа канцлеру Олафу Шольцу та міністру оборони Борису Пісторіусу з вимогою передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Лист підписали Марі-Агнес Штрак-Циммерманн (Вільні демократи), Антон Гофрайтер ("Зелені") та Андреас Шварц (СДПН).

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Напередодні наступної зустрічі контактної групи, відомої як формат "Рамштайн", депутати заявили про необхідність надати Україні подальші зобов'язання для допомоги у боротьбі з Росією.

"Зокрема, Україна потребує крилатих ракетних комплексів Taurus, які є на озброєнні Бундесверу, для того, щоб цілеспрямовано послабити російську військову логістику", – йдеться в листі.

Депутати наголосили, що представники українського уряду запевнили їх в особистих розмовах, що ці ракети будуть використовуватися виключно на території України.

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 "Ми не бачимо причин сумніватися в цій обіцянці", – продовжили вони, додавши, що Німеччина повинна продовжувати постачання засобів протиповітряної оборони, боєприпасів, лікарняного обладнання та бронетехніки, особливо бойових танків і бойових машин піхоти.

Водночас, як йдеться у листі, особливо важливо забезпечити стійкість українських військ.

"Для цього потрібні, зокрема, запасні частини для вже поставлених систем і підтримка в ремонті цих систем", – йдеться у листі.

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Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus

Теми: ШольцНімеччиназброяУкраїна
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