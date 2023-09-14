Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Немецкие депутаты требуют от Шольца передать Украине ракеты Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 14:08
Немецкие депутаты требуют от Шольца передать Украине ракеты Taurus
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Депутаты немецкого Бундестага написали письмо канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу с требованием передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Письмо подписали Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободные демократы), Антон Гофрайтер ("Зеленые") и Андреас Шварц (СДПГ).

Реклама:

Накануне следующей встречи контактной группы, известной как формат "Рамштайн", депутаты заявили о необходимости предоставить Украине дальнейшие обязательства для помощи в борьбе с Россией.

"В частности, Украина нуждается в крылатых ракетных комплексах Taurus, которые есть на вооружении Бундесвера, для того чтобы целенаправленно ослабить российскую военную логистику", – говорится в письме.

Депутаты подчеркнули, что представители украинского правительства заверили их в личных разговорах, что эти ракеты будут использоваться исключительно на территории Украины.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы не видим причин сомневаться в этом обещании", – продолжили они, добавив, что Германия должна продолжать поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов, больничного оборудования и бронетехники, особенно боевых танков и боевых машин пехоты.

В то же время, как говорится в письме, особенно важно обеспечить устойчивость украинских войск.

"Для этого нужны, в частности, запасные части для уже поставленных систем и поддержка в ремонте этих систем", – говорится в письме.

Что предшествовало:

  • Правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.
  • В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что передача Украине ракет Taurus от Германии – это лишь "вопрос времени".

Читайте также статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

Темы: ШольцГерманияоружиеУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
Шольц
Шольц оказался в центре внимания на саммите G20 из-за своей "пиратской" повязки на глазу – СМИ
Шольц, как и хотел, получил порцию мемов из-за фото с повязкой
В Бундестаге заявили, что единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине – это Шольц
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: