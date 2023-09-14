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Немецкие депутаты требуют от Шольца передать Украине ракеты Taurus

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 14:08
Немецкие депутаты требуют от Шольца передать Украине ракеты Taurus
Олаф Шольц, фото: Getty Images

Депутаты немецкого Бундестага написали письмо канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны Борису Писториусу с требованием передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Письмо подписали Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Свободные демократы), Антон Гофрайтер ("Зеленые") и Андреас Шварц (СДПГ).

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Накануне следующей встречи контактной группы, известной как формат "Рамштайн", депутаты заявили о необходимости предоставить Украине дальнейшие обязательства для помощи в борьбе с Россией.

"В частности, Украина нуждается в крылатых ракетных комплексах Taurus, которые есть на вооружении Бундесвера, для того чтобы целенаправленно ослабить российскую военную логистику", – говорится в письме.

Депутаты подчеркнули, что представители украинского правительства заверили их в личных разговорах, что эти ракеты будут использоваться исключительно на территории Украины.

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"Мы не видим причин сомневаться в этом обещании", – продолжили они, добавив, что Германия должна продолжать поставки средств противовоздушной обороны, боеприпасов, больничного оборудования и бронетехники, особенно боевых танков и боевых машин пехоты.

В то же время, как говорится в письме, особенно важно обеспечить устойчивость украинских войск.

"Для этого нужны, в частности, запасные части для уже поставленных систем и поддержка в ремонте этих систем", – говорится в письме.

Что предшествовало:

  • Правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.
  • В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба убежден, что передача Украине ракет Taurus от Германии – это лишь "вопрос времени".

Читайте также статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.

Темы: ШольцГерманияоружиеУкраина
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