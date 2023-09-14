Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Південній Кореї наголосили, що Росія вже давно використовує в Україні зброю з Північної

"Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 17:28
В Південній Кореї наголосили, що Росія вже давно використовує в Україні зброю з Північної
Фото ілюстративне

В Південній Кореї заявили, що вже давно зброя, яку Росії передає Північна Корея, використовується у її війні з Україною.

Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на високопоставленого представника президентської адміністрації

Деталі: Чиновник сказав, що поки рано оцінювати результати зустрічі Кім Чен Ина з Володимиром Путіним, оскільки поїздка Кіма до Росії ще триває.

Реклама:

Водночас, коли його запитали чи були надані Росії північнокорейські артилерійські снаряди, той відповів, що подібну зброю вже помічали під час боїв в Україні.

Пряма мова: "Про це важко говорити, тому що це справа розвідки, але ми вже давно підтвердили, що види зброї, передані Північною Кореєю, були використані Росією на полі бою в Україні".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Водночас керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія уже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї.

Теми: Південна КореяПівнічна КореяРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту

відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття

Хакери зламали російську базу з даними про сотні мільйонів авіаперельотів

Буданов: Внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополі загинуло 9 осіб

Люди не готові витрачати гроші на щось інше, крім зброї – Зеленський про вибори

Трюдо: Канада долучиться до навчання українців на F-16

Усі новини...
Південна Корея
Південна Корея надасть Україні 2,3 мільярда доларів фінансової допомоги
Росія пропонує КНДР і КНР спільні військово-морські "навчання" – розвідка Південної Кореї
КНДР імітувала ядерний удар по Південній Кореї
Останні новини
10:51
Нацбанк за тиждень продав понад 823 мільйони доларів з резервів
10:39
фото, відеоУ мережі з’явилися супутникові знімки палаючого штабу Чорноморського флоту
10:32
У Полтавському ГЗК Жеваго підтвердили вручення підозри голові правління
10:24
В армії РФ, що воює в Україні, висока плинність кадрів – розвідка Британії
10:20
Телескоп Джеймса Вебба виявив джерело вуглецю на одному із супутників Юпітера
10:10
Сійярто сказав, що Лавров хоче мирних переговорів
09:56
відеоУ Севастополі нова ракетна атака: виє сирена, окупанти закликають людей шукати укриття
09:49
Сили ППО вночі відпрацювали по 14 з 15 російських "Шахедів"
09:46
Вчені виявили у медуз здатність до навчання – дослідження
09:33
Ще понад 500 росіян знищені в Україні
Усі новини...
Реклама: