В Південній Кореї наголосили, що Росія вже давно використовує в Україні зброю з Північної
В Південній Кореї заявили, що вже давно зброя, яку Росії передає Північна Корея, використовується у її війні з Україною.
Джерело: Yonhap News Agency з посиланням на високопоставленого представника президентської адміністрації
Деталі: Чиновник сказав, що поки рано оцінювати результати зустрічі Кім Чен Ина з Володимиром Путіним, оскільки поїздка Кіма до Росії ще триває.
Водночас, коли його запитали чи були надані Росії північнокорейські артилерійські снаряди, той відповів, що подібну зброю вже помічали під час боїв в Україні.
Пряма мова: "Про це важко говорити, тому що це справа розвідки, але ми вже давно підтвердили, що види зброї, передані Північною Кореєю, були використані Росією на полі бою в Україні".
Деталі: Водночас керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія уже півтора місяця отримує снаряди від Північної Кореї.