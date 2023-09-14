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В Южной Корее отметили, что Россия уже давно использует в Украине оружие из Северной

"Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 17:28
В Южной Корее отметили, что Россия уже давно использует в Украине оружие из Северной
Фото иллюстративное

В Южной Корее заявили, что уже давно оружие, которое России передает Северная Корея, используется в ее войне с Украиной.

Источник: Yonhap News Agency со ссылкой на высокопоставленного представителя президентской администрации

Детали: Чиновник сказал, что пока рано оценивать результаты встречи Ким Чен Ына с Владимиром Путиным, поскольку поездка Кима в Россию еще продолжается.

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В то же время, когда его спросили, были ли предоставлены России северокорейские артиллерийские снаряды, тот ответил, что подобное оружие уже замечали во время боев в Украине.

Прямая речь: "Об этом трудно говорить, потому что это дело разведки, но мы уже давно подтвердили, что виды оружия, переданные Северной Кореей, были использованы Россией на поле боя в Украине".

Детали: В то же время руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия уже полтора месяца получает снаряды от Северной Кореи.

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Темы: Южная КореяСеверная КореяРосcияУкраина
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