Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден призначив представницю з економічного відновлення України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 18:00
Байден призначив представницю з економічного відновлення України
Пенні Пріцкер під час візиту в Україну у 2015 році

Президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер спеціальною представницею з питань економічного відновлення України, вона походить з родини, яка емігрувала з України до США у ХІХ столітті.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Байден оголосив про призначення спецпредставницею з питань економічного відновлення України Пріцкер – досвідченої держслужбовиці і колишньої міністерки торгівлі з "глибокими родинними зв’язками з Україною".

Реклама:

"Пріцкер як спецпредставник принесе на цю посаду свій багаторічний досвід та експертність. Працюючи у взаємодії з владою України, нашими союзниками і партнерами, міжнародними фінансовими установами і приватним сектором, вона стане драйвером зусиль США для відбудови української економіки. Це буде включати мобілізацію державних та приватних інвестицій, окреслення пріоритетів для донорів, роботу над відкриттям експортних ринків та підприємств, які закрилися через варварські російські атаки та руйнування", – заявив президент США. 

Пріцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, у тому числі через координаційну платформу G7, аби дії різних країн доповнювали і підсилювали одне одного.

"Спецпредставниця Пріцкер допоможе уряду України впроваджувати реформи, необхідні для посилення економіки, а також працюватиме з Україною, щоб допомогти гарантувати, що коли Україна розпочне відбудову, вона відновиться сильнішою", – додав Байден. 

ВІДЕО ДНЯ

Джо Байден додав, що США зберігають незмінне зобов’язання допомагати Україні захищати свою свободу.

"Хоробрий народ України надихнув світ своєю стійкістю та рішучістю, і, як підтверджує ця заява, США зберігають зобов’язання стояти поруч з ними, стільки, скільки буде потрібно", – заявив президент США. 

Читайте також інтерв'ю "ЄвроПравди" з Пенні Пріцкер: "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ"

Нагадаємо, спеціального посланника з питань відбудови України призначила також Франція, наскільки відомо, він вже двічі приїздив в Україну. 

Теми: Байденекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна отримала 1,25 мільярда доларів гранту від США

Ворог знову почав бити по енергетичних об’єктах: наслідки атаки

відеоСпецоперація у Криму: СБУ та ВМС завдали потужного удару по аеродрому "Саки"

відео, фотоУ Черкасах уламки ракети впали на будівлю готелю та ринок, є постраждалі

фото, оновлено від 06:15У трьох районах Києва впали уламки, рятувальники гасять пожежі, 7 постраждалих − мер

У Єревані почалась нова хвиля протестів після дій Азербайджану в Карабаху

Усі новини...
Байден
ЗМІ: Зеленський планує зустрітися з Байденом та відвідати Генасамблею ООН
Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення
Байден відреагував на спроби республіканців запустити процедуру імпічменту
Останні новини
13:33
Українські бійці тримають трасу Бахмут – Горлівка під вогневим контролем
13:30
Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист для українців – ЗМІ
13:27
Польща уточнила заяву про зброю для України: лише заздалегідь узгоджені поставки
13:25
фото, мапаНа початку великої війни ЗСУ підірвали на межі з Кримом два мости і кілька дамб
13:22
США закликали JPMorgan "набратися терпіння", перш ніж припинити обробку платежів Росії за зерно
13:18
З наближенням холодів РФ може відновити удари по енергооб'єктах України – Повітряні сили
13:09
Сумський завод ім. Фрунзе постачав до Росії насоси для атомних станцій "Росатому" - СБУ
13:06
фотоЙдуть обшуки у посадовця Міноборони, який наживався на продуктах для військових – джерело
13:03
У Нагірному Карабаху вбили заступника командира "миротворців" РФ: Алієв перепросив Путіна
12:55
Рада врахувала рекомендації "Венеційки" в законі про нацменшини
Усі новини...
Реклама: