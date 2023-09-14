Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден призначив представницю з економічного відновлення України

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 18:00
Байден призначив представницю з економічного відновлення України
Пенні Пріцкер під час візиту в Україну у 2015 році

Президент США Джо Байден призначив Пенні Пріцкер спеціальною представницею з питань економічного відновлення України, вона походить з родини, яка емігрувала з України до США у ХІХ столітті.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Байден оголосив про призначення спецпредставницею з питань економічного відновлення України Пріцкер – досвідченої держслужбовиці і колишньої міністерки торгівлі з "глибокими родинними зв’язками з Україною".

Реклама:

"Пріцкер як спецпредставник принесе на цю посаду свій багаторічний досвід та експертність. Працюючи у взаємодії з владою України, нашими союзниками і партнерами, міжнародними фінансовими установами і приватним сектором, вона стане драйвером зусиль США для відбудови української економіки. Це буде включати мобілізацію державних та приватних інвестицій, окреслення пріоритетів для донорів, роботу над відкриттям експортних ринків та підприємств, які закрилися через варварські російські атаки та руйнування", – заявив президент США. 

Пріцкер також працюватиме з іншими міжнародними партнерами України, у тому числі через координаційну платформу G7, аби дії різних країн доповнювали і підсилювали одне одного.

"Спецпредставниця Пріцкер допоможе уряду України впроваджувати реформи, необхідні для посилення економіки, а також працюватиме з Україною, щоб допомогти гарантувати, що коли Україна розпочне відбудову, вона відновиться сильнішою", – додав Байден. 

ВІДЕО ДНЯ

Джо Байден додав, що США зберігають незмінне зобов’язання допомагати Україні захищати свою свободу.

"Хоробрий народ України надихнув світ своєю стійкістю та рішучістю, і, як підтверджує ця заява, США зберігають зобов’язання стояти поруч з ними, стільки, скільки буде потрібно", – заявив президент США. 

Читайте також інтерв'ю "ЄвроПравди" з Пенні Пріцкер: "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ"

Нагадаємо, спеціального посланника з питань відбудови України призначила також Франція, наскільки відомо, він вже двічі приїздив в Україну. 

Теми: Байденекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Байден
ЗМІ: Зеленський планує зустрітися з Байденом та відвідати Генасамблею ООН
Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення
Байден відреагував на спроби республіканців запустити процедуру імпічменту
Останні новини
13:17
Рада поповнилась новим нардепом
13:15
фото150 євро замість мільйонів: у Франції суд відхилив позов подружжя, яке продало за безцінь рідкісну маску
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних дронів із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
Усі новини...
Реклама: