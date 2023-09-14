Словаччина оголосила персоною нон грата російського "дипломата"

Міністерство закордонних справ Словаччини 14 вересня винесло рішення вислати співробітника посольства Росії через "грубе порушення" Віденської конвенції про дипломатичні зносини.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву словацького МЗС

Деталі: Зовнішньополітичне відомство стверджує, що діяльність працівника посольства РФ "була грубим порушенням Віденської конвенції про дипломатичні зносини, що було ретельно задокументовано компетентними органами Словацької Республіки".

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У чому саме полягало це порушення, МЗС Словаччини не уточнює, але зазвичай ідеться про шпигунську діяльність під дипломатичним прикриттям.

Російський "дипломат", оголошений персоною нон грата, має залишити територію Словаччини протягом 48 годин.

Також словацьке зовнішньополітичне відомство викликало посла Росії та "рішуче закликало" його забезпечити виконання положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини й "утримуватися від подальшої діяльності, що суперечить цій Конвенції".

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Що передувало: Востаннє Словаччина висилала працівників посольства РФ у березні 2022 року, незабаром після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну. Тоді трьох "дипломатів" оголосили персонами нон грата за підозрою у шпигунстві.

У відповідь Росія теж вислала трьох працівників посольства Словаччини.

Загалом європейські держави за останні півтора року вислали кілька сотень росіян, що займались розвідувальною діяльністю під дипломатичним прикриттям.