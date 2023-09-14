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Словакия объявила персоной нон грата российского "дипломата"

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 18:32
Словакия объявила персоной нон грата российского дипломата
иллюстративное фото Unsplash

Министерство иностранных дел Словакии 14 сентября вынесло решение выслать сотрудника посольства России из-за "грубого нарушения" Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление словацкого МИД

Детали: Внешнеполитическое ведомство утверждает, что деятельность работника посольства РФ "была грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях, что было тщательно задокументировано компетентными органами Словацкой Республики".

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В чем именно заключалось это нарушение, МИД Словакии не уточняет, но обычно речь идет о шпионской деятельности под дипломатическим прикрытием.

Российский "дипломат", объявленный персоной нон грата, должен покинуть территорию Словакии в течение 48 часов.

Также словацкое внешнеполитическое ведомство вызвало посла России и "решительно призвало" его обеспечить выполнение положений Венской конвенции о дипломатических сношениях и "воздерживаться от дальнейшей деятельности, противоречащей этой Конвенции".

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Что предшествовало: Последний раз Словакия высылала работников посольства РФ в марте 2022 года, вскоре после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. Тогда трех "дипломатов" объявили персонами нон грата по подозрению в шпионаже.

В ответ Россия тоже выслала трех работников посольства Словакии.

В целом европейские государства за последние полтора года выслали несколько сотен россиян, которые занимались разведывательной деятельностью под дипломатическим прикрытием.

Темы: Словакияшпионаж
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