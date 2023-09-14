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Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 21:57
Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення
Хантер Бадйен. фото Bloomberg via Getty Images

У четвер 14 вересня Міністерство юстиції США оголосило сину президента країни Хантеру Байдену федеральні звинувачення, пов’язані з незаконним зберіганням зброї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Деталі: Звинувачення щодо Байдена-молодшого стосується трьох статей про незаконне володіння зброєю. Дві пов’язані з неправдивими заявами про вогнепальну зброю, а третя –  володіння вогнепальною зброєю особою, яка вживає наркотики.

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Йдеться про епізод жовтня 2018 року, коли син президента США "свідомо зробив неправдиву та фіктивну письмову заяву", купуючи револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцеві зброї у штаті Делавер він сказав, що наркотиків не вживає.

Зброєю Хантер-молодший володів "приблизно з 12 по 23 жовтня 2018 року". За всіма трьома пунктами йому загрожує максимум до 25 років позбавлення волі.

Американські юристи зауважують, що звинувачення, висунуті сину президента США, рідко переслідуються в судовому порядку. Крім того, пункт про володіння зброєю у стані наркотичного сп’яніння наразі оскаржується в судах і може зрештою бути визнаний неконституційним.

ВІДЕО ДНЯ

Справу про незаконне зберіганні зброї розслідує спецпрокурор Мін’юсту США Девід Вайс.

Що передувало: До липня Байден-молодший і прокурори досягли мирової угоди в іншому розслідуванні – щодо ухиляння від сплати податків, яка передбачала відмову від оголошення звинувачень щодо зброї. Але суддя відхилила угоду, висловивши занепокоєння нібито втручанням у розслідування.

Нагадаємо, що раніше цього тижня спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті оголосив про початок розслідування стосовно оголошення імпічменту Джо Байдену, пов'язаного і з бізнес-діяльністю його сина.

Детальніше про це читайте у статті "ЄвроПравди": Другий "український" імпічмент: що стоїть за звинуваченнями на адресу Джо Байдена.

Теми: СШАБайден
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