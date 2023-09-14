Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 21:57
Сину Байдена оголосили звинувачення: загрожує до 25 років ув’язнення
Хантер Бадйен. фото Bloomberg via Getty Images

У четвер 14 вересня Міністерство юстиції США оголосило сину президента країни Хантеру Байдену федеральні звинувачення, пов’язані з незаконним зберіганням зброї.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на NBC News

Деталі: Звинувачення щодо Байдена-молодшого стосується трьох статей про незаконне володіння зброєю. Дві пов’язані з неправдивими заявами про вогнепальну зброю, а третя –  володіння вогнепальною зброєю особою, яка вживає наркотики.

Реклама:

Йдеться про епізод жовтня 2018 року, коли син президента США "свідомо зробив неправдиву та фіктивну письмову заяву", купуючи револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцеві зброї у штаті Делавер він сказав, що наркотиків не вживає.

Зброєю Хантер-молодший володів "приблизно з 12 по 23 жовтня 2018 року". За всіма трьома пунктами йому загрожує максимум до 25 років позбавлення волі.

Американські юристи зауважують, що звинувачення, висунуті сину президента США, рідко переслідуються в судовому порядку. Крім того, пункт про володіння зброєю у стані наркотичного сп’яніння наразі оскаржується в судах і може зрештою бути визнаний неконституційним.

ВІДЕО ДНЯ

Справу про незаконне зберіганні зброї розслідує спецпрокурор Мін’юсту США Девід Вайс.

Що передувало: До липня Байден-молодший і прокурори досягли мирової угоди в іншому розслідуванні – щодо ухиляння від сплати податків, яка передбачала відмову від оголошення звинувачень щодо зброї. Але суддя відхилила угоду, висловивши занепокоєння нібито втручанням у розслідування.

Нагадаємо, що раніше цього тижня спікер Палати представників США республіканець Кевін Маккарті оголосив про початок розслідування стосовно оголошення імпічменту Джо Байдену, пов'язаного і з бізнес-діяльністю його сина.

Детальніше про це читайте у статті "ЄвроПравди": Другий "український" імпічмент: що стоїть за звинуваченнями на адресу Джо Байдена.

Теми: СШАБайден
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна отримала 1,25 мільярда доларів гранту від США

Ворог знову почав бити по енергетичних об’єктах: наслідки атаки

відеоСпецоперація у Криму: СБУ та ВМС завдали потужного удару по аеродрому "Саки"

відео, фотоУ Черкасах уламки ракети впали на будівлю готелю та ринок, є постраждалі

фото, оновлено від 06:15У трьох районах Києва впали уламки, рятувальники гасять пожежі, 7 постраждалих − мер

У Єревані почалась нова хвиля протестів після дій Азербайджану в Карабаху

Усі новини...
США
Нова спецпредставниця США розповіла, чим буде займатися в Україні
Російські олігархи і компанії, які допомагають війську РФ, потрапили у новий пакет санкцій США
Росія висилає двох американських дипломатів, яких звинувачує у шпигунстві
Останні новини
13:33
Українські бійці тримають трасу Бахмут – Горлівка під вогневим контролем
13:30
Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист для українців – ЗМІ
13:27
Польща уточнила заяву про зброю для України: лише заздалегідь узгоджені поставки
13:25
фото, мапаНа початку великої війни ЗСУ підірвали на межі з Кримом два мости і кілька дамб
13:22
США закликали JPMorgan "набратися терпіння", перш ніж припинити обробку платежів Росії за зерно
13:18
З наближенням холодів РФ може відновити удари по енергооб'єктах України – Повітряні сили
13:09
Сумський завод ім. Фрунзе постачав до Росії насоси для атомних станцій "Росатому" - СБУ
13:06
фотоЙдуть обшуки у посадовця Міноборони, який наживався на продуктах для військових – джерело
13:03
У Нагірному Карабаху вбили заступника командира "миротворців" РФ: Алієв перепросив Путіна
12:55
Рада врахувала рекомендації "Венеційки" в законі про нацменшини
Усі новини...
Реклама: