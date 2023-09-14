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Сыну Байдена объявили обвинения: грозит до 25 лет заключения

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 21:57
Сыну Байдена объявили обвинения: грозит до 25 лет заключения
Хантер Бадйен. фото Bloomberg via Getty Images

В четверг 14 сентября Министерство юстиции США объявило сыну президента страны Хантеру Байдену федеральные обвинения, связанные с незаконным хранением оружия.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: Обвинение в отношении Байдена-младшего касается трех статей о незаконном владении оружием. Две связаны с ложными заявлениями об огнестрельном оружии, а третья - владение огнестрельным оружием лицом, употребляющим наркотики.

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Речь идет об эпизоде октября 2018 года, когда сын президента США "сознательно сделал ложное и фиктивное письменное заявление", покупая револьвер Colt Cobra 38SPL: продавцу оружия в штате Делавэр он сказал, что наркотиков не употребляет.

Оружием Хантер-младший владел "примерно с 12 по 23 октября 2018 года". По всем трем пунктам ему грозит максимум до 25 лет лишения свободы.

Американские юристы отмечают, что обвинения, выдвинутые сыну президента США, редко преследуются в судебном порядке. Кроме того, пункт о владении оружием в состоянии наркотического опьянения пока оспаривается в судах и может в конце концов быть признан неконституционным.

ВИДЕО ДНЯ

Дело о незаконном хранении оружия расследует спецпрокурор Минюста США Дэвид Вайс.

Что предшествовало: До июля Байден-младший и прокуроры достигли мирового соглашения в другом расследовании – по уклонению от уплаты налогов, которое предусматривало отказ от оглашения обвинений в отношении оружия. Но судья отклонила соглашение, выразив обеспокоенность якобы вмешательством в расследование.

Напомним, что ранее на этой неделе спикер Палаты представителей США республиканец Кевин Маккарти объявил о начале расследования относительно объявления импичмента Джо Байдену, связанного и с бизнес-деятельностью его сына.

Подробнее об этом читайте в статье "ЕвроПравды": Второй "украинский" импичмент: что стоит за обвинениями в адрес Джо Байдена

Темы: СШАБайден
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