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США обіцяють відповісти "належним чином" на вислання Росією двох своїх дипломатів

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 23:12
США обіцяють відповісти належним чином на вислання Росією двох своїх дипломатів
РЕЧНИК ДЕРЖДЕПАРТАМЕНТУ США МЕТЬЮ МІЛЛЕР, ФОТО GOLOSAMERIKI.COM

Сполучені Штати не залишать без відповіді рішення Росії вислати двох співробітників американського посольства в Москві через звинувачення в нібито незаконній шпигунській діяльності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Метью Міллера

Деталі: Представник американського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія вкотре "обрала конфронтацію та ескалацію замість конструктивної дипломатичної взаємодії".

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"Вона продовжує переслідувати співробітників нашого посольства, так само, як продовжує залякувати своїх громадян. Ми шкодуємо, що Росія стала на цей шлях, і ви, безумовно, можете очікувати, що ми будемо належним чином реагувати на її дії", – додав Міллер.

Він не уточнив, якими можуть бути кроки Вашингтона у відповідь.

Раніше в четвер МЗС Росії оголосило персонами нон грата першого секретаря посольства США в Москві Джеффрі Сілліна й другого секретаря посольства Девіда Бернстайна.

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Імена двох американських дипломатів фігурують у розслідуванні російської Федеральної служби безпеки щодо росіянина Роберта Шонова – колишнього співробітника генерального консульства США у Владивостоку, затриманого у серпні цього року.

ФСБ стверджує, що з вересня 2022 року Шонов "за матеріальну винагороду" і за дорученням Сілліна й Бернстайна збирав інформацію про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, мобілізацію в Росії, "проблемні моменти та оцінку їхнього впливу на протестну активність населення".

У лютому цього року Міністерство закордонних справ Росії передало посольству США в Москві ноту з вимогою "припинити втручання у внутрішні справи", в якій погрожувало вислати американських дипломатів, підозрюваних у "підривній діяльності".

Теми: СШАРосія
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