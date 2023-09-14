США обіцяють відповісти "належним чином" на вислання Росією двох своїх дипломатів

Сполучені Штати не залишать без відповіді рішення Росії вислати двох співробітників американського посольства в Москві через звинувачення в нібито незаконній шпигунській діяльності.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг речника Державного департаменту США Метью Міллера

Деталі: Представник американського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Росія вкотре "обрала конфронтацію та ескалацію замість конструктивної дипломатичної взаємодії".

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"Вона продовжує переслідувати співробітників нашого посольства, так само, як продовжує залякувати своїх громадян. Ми шкодуємо, що Росія стала на цей шлях, і ви, безумовно, можете очікувати, що ми будемо належним чином реагувати на її дії", – додав Міллер.

Він не уточнив, якими можуть бути кроки Вашингтона у відповідь.

Раніше в четвер МЗС Росії оголосило персонами нон грата першого секретаря посольства США в Москві Джеффрі Сілліна й другого секретаря посольства Девіда Бернстайна.

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Імена двох американських дипломатів фігурують у розслідуванні російської Федеральної служби безпеки щодо росіянина Роберта Шонова – колишнього співробітника генерального консульства США у Владивостоку, затриманого у серпні цього року.

ФСБ стверджує, що з вересня 2022 року Шонов "за матеріальну винагороду" і за дорученням Сілліна й Бернстайна збирав інформацію про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, мобілізацію в Росії, "проблемні моменти та оцінку їхнього впливу на протестну активність населення".

У лютому цього року Міністерство закордонних справ Росії передало посольству США в Москві ноту з вимогою "припинити втручання у внутрішні справи", в якій погрожувало вислати американських дипломатів, підозрюваних у "підривній діяльності".