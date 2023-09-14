США обещают ответить "надлежащим образом" на высылку Россией двух своих дипломатов

Соединенные Штаты не оставят без ответа решение России выслать двух сотрудников американского посольства в Москве по обвинению в якобы незаконной шпионской деятельности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера

Детали: Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия в очередной раз "выбрала конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия".

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"Она продолжает преследовать сотрудников нашего посольства, равно как продолжает запугивать своих граждан. Мы сожалеем, что Россия стала на этот путь, и вы, безусловно, можете ожидать, что мы будем должным образом реагировать на ее действия", - добавил Миллер.

Он не уточнил, какими могут быть ответные шаги Вашингтона.

Ранее в четверг МИД России объявил персонами нон грата первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.

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Имена двух американских дипломатов фигурируют в расследовании российской Федеральной службы безопасности в отношении россиянина Роберта Шонова – бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, задержанного в августе этого года.

ФСБ утверждает, что с сентября 2022 года Шонов "за материальное вознаграждение" и по поручению Силлина и Бернстайна собирал информацию о полномасштабном вторжении РФ в Украину, мобилизации в России, "проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения".

В феврале этого года Министерство иностранных дел России передало посольству США в Москве ноту с требованием "прекратить вмешательство во внутренние дела", в котором угрожало выслать американских дипломатов, подозреваемых в "взрывной деятельности".