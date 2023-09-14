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США обещают ответить "надлежащим образом" на высылку Россией двух своих дипломатов

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 23:12
США обещают ответить надлежащим образом на высылку Россией двух своих дипломатов
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСДЕПАРТАМЕНТА США МЭТЬЮ МИЛЛЕР, ФОТО GOLOSAMERIKI.COM

Соединенные Штаты не оставят без ответа решение России выслать двух сотрудников американского посольства в Москве по обвинению в якобы незаконной шпионской деятельности.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брифинг спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера

Детали: Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Россия в очередной раз "выбрала конфронтацию и эскалацию вместо конструктивного дипломатического взаимодействия".

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"Она продолжает преследовать сотрудников нашего посольства, равно как продолжает запугивать своих граждан. Мы сожалеем, что Россия стала на этот путь, и вы, безусловно, можете ожидать, что мы будем должным образом реагировать на ее действия", - добавил Миллер.

Он не уточнил, какими могут быть ответные шаги Вашингтона.

Ранее в четверг МИД России объявил персонами нон грата первого секретаря посольства США в Москве Джеффри Силлина и второго секретаря посольства Дэвида Бернстайна.

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Имена двух американских дипломатов фигурируют в расследовании российской Федеральной службы безопасности в отношении россиянина Роберта Шонова – бывшего сотрудника генерального консульства США во Владивостоке, задержанного в августе этого года.

ФСБ утверждает, что с сентября 2022 года Шонов "за материальное вознаграждение" и по поручению Силлина и Бернстайна собирал информацию о полномасштабном вторжении РФ в Украину, мобилизации в России, "проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения".

В феврале этого года Министерство иностранных дел России передало посольству США в Москве ноту с требованием "прекратить вмешательство во внутренние дела", в котором угрожало выслать американских дипломатов, подозреваемых в "взрывной деятельности".

Темы: СШАРосcия
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