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У Польщі назрів корупційний "візовий скандал": серед фігурантів – чиновник МЗС

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 23:54
У Польщі назрів корупційний візовий скандал: серед фігурантів – чиновник МЗС
ФОТО: РОБЕРТ НОЙМАН / FORUM

Польська прокуратура в четвер повідомила про оголошення підозри семи чинним і колишнім посадовцям у межах "візового скандалу", пов’язаного з наданням польських віз у посольствах країн Сходу за гроші.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: "Візовий скандал" почався ще минулого тижня, коли польські ЗМІ опублікували розслідування про звільнення заступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика, який відповідав за консульські та візові питання.

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З’ясувалось, що Вавжик розпорядився спростити візовий режим для тимчасових працівників із близько 20 країн – насамперед Близького й Далекого Сходу.

На папері йшлось про залучення іноземних працівників, та, за даними ЗМІ, фактично десятки тисяч мігрантів потрапили до Європи через "міжнародні компанії з рекрутингу" – нібито саме вони стояли за схемою.

ЗМІ також стверджують, що звільнений заступник голови МЗС Польщі в ручному режимі розсилав польським консульствам листи з іменами тих, кому потрібно було видавати візи.

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Преса описує один із таких випадків: група індійців, видаючи себе за знімальну групу Болівуду, змогла в’їхати до Польщі, заплативши по 25-40 тисяч доларів за людину. Схема такох охопила  Гонконг, Тайвань, Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Сінгапур, Філіппіни й Катар.

Видання виявили й інші можливі випадки корупції з боку Вавжика: за деякими даними, він нібито блокував призначення очільників диппредставництв, аби влаштувати свого протеже Якуба Осайду послом в Ісландії.

Національна прокуратура Польщі в четвер повідомила, що в межах розслідування "візового скандалу" семеро фігурантів отримали звинувачення, а троє з них – були тимчасово заарештовані. Деталей про фігурантів слідство не розголошує, але уточнює, що вони "не обіймали керівних посад у Міністерстві закордонних справ".

Польський президент Анджей Дуда, коментуючи "візовий скандал", обмежився лише твердженням, що "принаймні частина інформації, що з'являється у ЗМІ, не відповідає дійсності", й закликав до об'єктивності у висвітленні розслідування.

Нагадаємо, раніше цього тижня Європарламент схвалив зміни до внутрішніх правил для посилення запобіжників від корупції згідно з планом реформ президентки органу після корупційного скандалу, відомого як "Катаргейт".

Теми: ПольщакорупціяхабарМЗС
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