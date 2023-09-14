Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Польше назрел коррупционный "визовый скандал": среди фигурантов – чиновник МИД

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 сентября 2023, 23:54
В Польше назрел коррупционный визовый скандал: среди фигурантов – чиновник МИД
ФОТО: РОБЕРТ НОЙМАН / FORUM

Польская прокуратура в четверг сообщила об объявлении подозрения семи действующим и бывшим чиновникам в рамках "визового скандала", связанного с предоставлением польских виз в посольствах стран Востока за деньги.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: "Визовый скандал" начался еще на прошлой неделе, когда польские СМИ опубликовали расследование об увольнении заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, который отвечал за консульские и визовые вопросы.

Реклама:

Выяснилось, что Вавжик распорядился упростить визовый режим для временных работников из около 20 стран – прежде всего Ближнего и Дальнего Востока.

На бумаге речь шла о привлечении иностранных работников, но, по данным СМИ, фактически десятки тысяч мигрантов попали в Европу через "международные компании по рекрутингу" – якобы именно они стояли за схемой.

СМИ также утверждают, что уволенный замглавы МИД Польши в ручном режиме рассылал польским консульствам письма с именами тех, кому нужно было выдавать визы.

ВИДЕО ДНЯ

Пресса описывает один из таких случаев: группа индийцев, выдавая себя за съемочную группу Боливуда, смогла въехать в Польшу, заплатив по 25-40 тысяч долларов за человека. Схема также охватила Гонконг, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Сингапур, Филиппины и Катар.

Издание обнаружили и другие возможные случаи коррупции со стороны Вавжика: по некоторым данным, он якобы блокировал назначения руководителей диппредставительств, чтобы устроить своего протеже Якуба Осайду послом в Исландии.

Национальная прокуратура Польши в четверг сообщила, что в рамках расследования "визового скандала" семь фигурантов получили обвинения, а трое из них – были временно арестованы. Деталей о фигурантах следствие не разглашает, но уточняет, что они "не занимали руководящих должностей в Министерстве иностранных дел".

Польский президент Анджей Дуда, комментируя "визовый скандал", ограничился лишь утверждением, что "по крайней мере часть информации, появляющейся в СМИ, не соответствует действительности", и призвал к объективности в освещении расследования.

Напомним, ранее на этой неделе Европарламент одобрил изменения во внутренние правила для усиления предохранителей от коррупции согласно плану реформ президентского органа после коррупционного скандала, известного как "Катаргейт".

Темы: ПольшакоррупциявзяткаМИД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота

видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия

Хакеры сломали российскую базу с данными о сотнях миллионов авиаперелетов

Буданов: В результате атаки на штаб ЧФ РФ в Севастополе погибло 9 человек

Люди не готовы тратить деньги на что-то другое, кроме оружия – Зеленский о выборах

Трюдо: Канада присоединится к обучению украинцев на F-16

Все новости...
Польша
Киев не готов мириться с запретом Польши по импорту – Стефанишина
Польское правительство продлит запрет на импорт украинского зерна и призывает к этому ЕС
Шмыгаль анонсировал арбитраж ВТО, если Польша заблокирует экспорт украинского зерна 
Последние новости
11:15
ВСУ прорвали оборону россиян в Вербовом - Тарнавский
11:11
Кабмин упростил требования для открытия аптек в селах
11:08
Президент Грузии отказалась лишать гражданства экс-генпрокурора с паспортом РФ
10:51
Нацбанк за неделю продал более 823 миллионов долларов из резервов
10:39
фото, видеоВ сети появились спутниковые снимки горящего штаба Черноморского флота
10:32
В Полтавском ГОКе Жеваго подтвердили вручение подозрения председателю правления
10:24
В армии РФ, что воюет в Украине, высокая текучесть кадров – разведка Британии
10:20
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил источник углерода на одном из спутников Юпитера
10:10
Сийярто сказал, что Лавров хочет мирных переговоров
09:56
видеоВ Севастополе новая ракетная атака: воет сирена, оккупанты призывают людей искать укрытия
Все новости...
Реклама: