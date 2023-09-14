В Польше назрел коррупционный "визовый скандал": среди фигурантов – чиновник МИД

Польская прокуратура в четверг сообщила об объявлении подозрения семи действующим и бывшим чиновникам в рамках "визового скандала", связанного с предоставлением польских виз в посольствах стран Востока за деньги.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: "Визовый скандал" начался еще на прошлой неделе, когда польские СМИ опубликовали расследование об увольнении заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика, который отвечал за консульские и визовые вопросы.

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Выяснилось, что Вавжик распорядился упростить визовый режим для временных работников из около 20 стран – прежде всего Ближнего и Дальнего Востока.

На бумаге речь шла о привлечении иностранных работников, но, по данным СМИ, фактически десятки тысяч мигрантов попали в Европу через "международные компании по рекрутингу" – якобы именно они стояли за схемой.

СМИ также утверждают, что уволенный замглавы МИД Польши в ручном режиме рассылал польским консульствам письма с именами тех, кому нужно было выдавать визы.

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Пресса описывает один из таких случаев: группа индийцев, выдавая себя за съемочную группу Боливуда, смогла въехать в Польшу, заплатив по 25-40 тысяч долларов за человека. Схема также охватила Гонконг, Тайвань, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию, Сингапур, Филиппины и Катар.

Издание обнаружили и другие возможные случаи коррупции со стороны Вавжика: по некоторым данным, он якобы блокировал назначения руководителей диппредставительств, чтобы устроить своего протеже Якуба Осайду послом в Исландии.

Национальная прокуратура Польши в четверг сообщила, что в рамках расследования "визового скандала" семь фигурантов получили обвинения, а трое из них – были временно арестованы. Деталей о фигурантах следствие не разглашает, но уточняет, что они "не занимали руководящих должностей в Министерстве иностранных дел".

Польский президент Анджей Дуда, комментируя "визовый скандал", ограничился лишь утверждением, что "по крайней мере часть информации, появляющейся в СМИ, не соответствует действительности", и призвал к объективности в освещении расследования.

Напомним, ранее на этой неделе Европарламент одобрил изменения во внутренние правила для усиления предохранителей от коррупции согласно плану реформ президентского органа после коррупционного скандала, известного как "Катаргейт".