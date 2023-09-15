СМИ идентифицировали тысячи мужчин, которые сбежали за границу через "Шлях"

Журналисты идентифицировали более 2 248 мужчин, которые выехали за границу по разрешениям Львовской ОВА через предназначенную для дальнобойщиков систему "Шлях" и не вернулись, а также 372 организации, причастные к их переправке.

Источник: NGL.media

Детали: Издание в течение нескольких месяцев исследовало использование системы "Шлях" и нашло сотни общественных организаций и благотворительных фондов, причастных к бегству из страны мужчин призывного возраста. Журналисты также выяснили фамилии 2248 мужчин, которые выехали по разрешениям от Львовской ОГА и не вернулись.

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Как сообщает NGL.media, по разным оценкам, такая "услуга" стоит на черном рынке 3000-5000 долларов с человека, поэтому речь идет о десятках миллионов долларов.

Дословно: "Мы сознательно отказались от публикации фамилий уклонистов, зато решили сосредоточиться на исследовании общественных и благотворительных организаций, которые сознательно или бессознательно способствовали им, подавая соответствующие ходатайства в ЛОВА.

Всего NGL.media выявило 372 такие организации".

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Больше деталей: "Рекордсменами" стали две организации, которые ведут деятельность по одному адресу в городе Николаев Львовской области - местная ячейка всеукраинского общества "Просвита" и ОО "Театр Хлеб".

Они входят в пятерку тех, кто получил больше всего разрешений через систему "Шлях". Только от этих двух организаций смогли сбежать почти 200 мужчин.

Письма во Львовскую ОВА от имени николаевской "Просвиты" писала 34-летняя глава организации Наталья Муха, которая также руководит николаевским театром "Хлеб". А от ОО "Театр Хлеб" писал ее 22-летний руководитель Роман Збудовский.

И Муха, и Збудовский игнорировали звонки и сообщения в мессенджерах с просьбами прокомментировать обнаруженные цифры.

Журналисты отмечают, что часть беглецов могли поступить так самовольно, без ведома руководства организаций. В то же время, как отмечает издание, настойчивое избегание объяснений наталкивает на мысль, что руководителям есть что скрывать.

От "Комиссии по борьбе с коррупцией в г. Самбор" и "Возрождение нашей Украины", по нашим подсчетам издания, выехало и не вернулось более 100 человек.

Ранее руководитель "Комиссии по борьбе с коррупцией в г. Самбор" Николай Стародуб рассказывал, что его "попросили поставить печать, то и поставил, потому что думал, то "волонтерку" надо привезти". А руководитель "Возрождения нашей Украины" Анатолий Донец позволил использовать свою организацию в обмен на то, чтобы его самого вывезли за границу.

После публикации предыдущего расследования NGL.media деятельность обеих организаций начали изучать в уголовном расследовании. Сейчас суд рассматривает обвинительные акты по результатам расследования Любомира Процюка и Михаила Василика, а также Андрея Шпака, которого обвиняют не только в незаконной переправке людей за границу, но и по ст. 358 УК (подделка документов).

Из-за мобилизации Шпака недавно его дело выделили в отдельное производство и остановили судебное производство.

Издание также выявило еще одну организацию, которая, вероятно, связана с этой историей. Благодаря информации от Львовской ОВА известно, что на обращениях от "Благотворительного фонда Степана Бандеры", от которого выехали и не вернулись почти 40 мужчин, указывали телефон Анатолия Донца.

Однако тот утверждает, что впервые слышит о такой организации и никаких обращений от нее не посылал. Руководитель "Благотворительного фонда Степана Бандеры" Игорь Фесан ранее утверждал, что тоже не посылал в ЛОВА никаких обращений. Он отказался общаться с журналистами.

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Также в список издания попала группа связанных волонтерских организаций: "Чистый Киев", "Байрактар", "Наши добрые дела", "Украинская гильдия активистов", "Неравнодушные граждане", "Украинский джавелин", "Общественная экологическая инициатива", "Украинские котики".

По подсчетам NGL.media, от этой группы выехали и не вернулись более 200 мужчин призывного возраста.

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В подборку попал и ряд ранее неизвестных организаций: фонды "Легион Сечевых Стрельцов" и "Луч нашей надежды". Телефоны этих организаций или выключены, или недействительны, а никакой информации об их деятельности нет. Официально эти фонды зарегистрированы во Львове, но их учредители зарегистрированы на одной улице в Трускавце.

На электронные письма на ящик "Луча нашей надежды" никто не ответил, зато из "Легиона Сечевых Стрельцов" отписали, но, как сообщает издание, после упоминания о "Пути" на связь больше не вышли. Всего от этих организаций не вернулись почти 150 человек.

Изданию не удалось связаться и с руководством фондов "Содействие и помощь" (43 не вернулись), "Вооруженные волонтеры Украины" (32), "Код-Паляница" и "Казацкая закалка" (по 29 беглецов).

Удалось поговорить с фондом "Рідна ненька" (23 человека): бывший руководитель Павел Тузяк заявил, что таких фамилий они вообще не подавали в списках на внесение в систему "Шлях".

Через запрос во Львовскую ОВА издание получило копии обращений "Родная мать", и на части документов указано имя Павла Тузяка. Когда ему показали эти обращения, то он заявил, что "это не наши подписи и не наши печати". В то же время Тузяк не захотел поделиться фото настоящей печати и подписей, утверждая, что сделает это "разве что по решению суда".

Есть в перечне и достаточно известные организации: "Фонд помощи Движение в будущее", связанный с известным львовским бизнесменом Григорием Козловским. Журналисты выяснили фамилии 23 мужчин, которые выехали от этой организации и не вернулись, а также поделились этим списком с Олегом Шпуром, подписантом фонда.

Тот в ответ заявил, что "через наш фонд мы их не подавали, мы проанализировали все ходатайства. (Узнали - ред.) только 7 человек, которые есть в списке". Шпур прислал изданию фамилии только шести человек. Он добавил, что один из мужчин из списка выехал с паспортом Великобритании, а остальные вернулись.

Издание проверило этих шесть человек. Один из них выехал с иностранным паспортом, а еще один - сопровождая ребенка с инвалидностью. Еще один человек вернулся уже после разговора журналистов с фондом - в июле. Возвращение еще трех человек журналисты не смогли подтвердить. Один из них бросил трубку, как только услышал суть вопроса. Телефоны других найти не удалось, поэтому журналисты попросили Шпура поделиться контактами, но так и не получили их.

NGL.media получила копии обращений по всем 23 мужчинам и направила их Шпуру, он пообещал их проверить. Ответа на момент публикации они не получили.

Заявление в полицию о подделке обращений фонда уже написала Ульяна Флишко, руководитель "Здійснити мрію". Издание обнаружило 39 мужчин, которые выехали из-за ходатайства от этой организации. Руководитель фонда утверждает, что отправляла письма в ЛОВА только на десять из них, но длительное время доступ к печати организации имели несколько человек.

Руководитель организации "Наш світогляд" Олеся Шакало-Ольшанецкая также была удивлена списком из 32 мужчин, которые сбежали от имени ее организации. По ее словам, к ним обращалось много сторонних волонтеров, не из их организации, которых также вносили в "Шлях".

Она добавила, что "нужно было перевозить грузы, а потому работали, доверяя друг другу, как и многие другие организации".

Руководитель фонда "Мир любви" Ирина Ермоленко при первом разговоре сказала, что знает о невозвращении разве трех человек, двое из которых лечатся за границей, поэтому информация о 40 людях ее удивила. После того, как журналисты выслали ей список мужчин, она на связь не вышла. То же самое сделал руководитель фонда "Спорт нации" Александр Павелец, который после получения списка перестал отвечать на звонки и сообщения.