У Сенаті США візьмуться за Маска і роботу Starlink в Україні
Комітет Сенату США зі збройних сил зайнявся вивченням питань національної безпеки, викликаних рішенням мільярдера Ілона Маска заблокувати його приватну супутникову мережу Starlink біля окупованого Криму.
Джерело: Bloomberg, голова комітету Джек Рід, "Європейська правда"
Деталі: За словами Ріда, повідомлення про використання Starlink виявили "серйозні проблеми відповідальності щодо національної безпеки, і комітет займається цим питанням".
"Комітет агресивно досліджує це питання з усіх боків", – сказав він.
Рід зазначив, що комітет розглядатиме ширший ринок супутникового зв’язку, державні контракти та "важливу роль, яку тут відіграли пан Маск і його компанія".
"Ні Ілон Маск, ні будь-який приватний громадянин не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США", – додав Рід.
Інші сенатори-демократи в комітеті, в тому числі Джин Шахін з Нью-Гемпширу та Елізабет Воррен з Массачусетсу, вимагали від Міністерства оборони відповіді, чому саме Маск, а не уряд США, вирішував, коли Україна може використовувати супутникову мережу.
Шахін і Воррен планують надіслати лист міністру оборони Ллойду Остіну з проханням надати подробиці про роботу Starlink і Маска в Україні, сказав помічник Конгресу, який побажав залишитися неназваним. За словами помічника, комітет ще не починає офіційне розслідування, а скоріше збирає інформацію.
У короткому інтерв’ю Шахін розповіла, що запитувала представників адміністрації під час секретних брифінгів про контроль за використанням Starlink в Україні та не отримала відповіді.
Нагадаємо:
- Раніше Воррен вимагала провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до Starlink, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів Криму.
- Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.
- Пізніше сам Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму.