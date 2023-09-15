У Сенаті США візьмуться за Маска і роботу Starlink в Україні

Комітет Сенату США зі збройних сил зайнявся вивченням питань національної безпеки, викликаних рішенням мільярдера Ілона Маска заблокувати його приватну супутникову мережу Starlink біля окупованого Криму.

Джерело: Bloomberg, голова комітету Джек Рід, "Європейська правда"

Деталі: За словами Ріда, повідомлення про використання Starlink виявили "серйозні проблеми відповідальності щодо національної безпеки, і комітет займається цим питанням".

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"Комітет агресивно досліджує це питання з усіх боків", – сказав він.

Рід зазначив, що комітет розглядатиме ширший ринок супутникового зв’язку, державні контракти та "важливу роль, яку тут відіграли пан Маск і його компанія".

"Ні Ілон Маск, ні будь-який приватний громадянин не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США", – додав Рід.

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Інші сенатори-демократи в комітеті, в тому числі Джин Шахін з Нью-Гемпширу та Елізабет Воррен з Массачусетсу, вимагали від Міністерства оборони відповіді, чому саме Маск, а не уряд США, вирішував, коли Україна може використовувати супутникову мережу.

Шахін і Воррен планують надіслати лист міністру оборони Ллойду Остіну з проханням надати подробиці про роботу Starlink і Маска в Україні, сказав помічник Конгресу, який побажав залишитися неназваним. За словами помічника, комітет ще не починає офіційне розслідування, а скоріше збирає інформацію.

У короткому інтерв’ю Шахін розповіла, що запитувала представників адміністрації під час секретних брифінгів про контроль за використанням Starlink в Україні та не отримала відповіді.

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