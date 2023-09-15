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У Сенаті США візьмуться за Маска і роботу Starlink в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 11:51
У Сенаті США візьмуться за Маска і роботу Starlink в Україні
ІЛОН МАСК. ФОТО GETTY IMAGES

Комітет Сенату США зі збройних сил зайнявся вивченням питань національної безпеки, викликаних рішенням мільярдера Ілона Маска заблокувати його приватну супутникову мережу Starlink біля окупованого Криму.

Джерело: Bloomberg, голова комітету Джек Рід, "Європейська правда"

Деталі: За словами Ріда, повідомлення про використання Starlink виявили "серйозні проблеми відповідальності щодо національної безпеки, і комітет займається цим питанням".

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"Комітет агресивно досліджує це питання з усіх боків", – сказав він.

Рід зазначив, що комітет розглядатиме ширший ринок супутникового зв’язку, державні контракти та "важливу роль, яку тут відіграли пан Маск і його компанія".

"Ні Ілон Маск, ні будь-який приватний громадянин не можуть мати останнє слово, коли йдеться про національну безпеку США", – додав Рід.

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Інші сенатори-демократи в комітеті, в тому числі Джин Шахін з Нью-Гемпширу та Елізабет Воррен з Массачусетсу, вимагали від Міністерства оборони відповіді, чому саме Маск, а не уряд США, вирішував, коли Україна може використовувати супутникову мережу.

Шахін і Воррен планують надіслати лист міністру оборони Ллойду Остіну з проханням надати подробиці про роботу Starlink і Маска в Україні, сказав помічник Конгресу, який побажав залишитися неназваним. За словами помічника, комітет ще не починає офіційне розслідування, а скоріше збирає інформацію.

У короткому інтерв’ю Шахін розповіла, що запитувала представників адміністрації під час секретних брифінгів про контроль за використанням Starlink в Україні та не отримала відповіді.

Нагадаємо: 

  • Раніше Воррен вимагала провести розслідування щодо компанії SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до Starlink, аби відвернути атаку на російські військові кораблі біля берегів Криму.
  • Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.
  • Пізніше сам Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму.

Теми: СШАМаскУкраїна
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