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В Сенате США возьмутся за Маска и работу Starlink в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 11:51
В Сенате США возьмутся за Маска и работу Starlink в Украине
ИЛОН МАСК. ФОТО GETTY IMAGES

Комитет Сената США по вооруженным силам занялся изучением вопросов национальной безопасности, вызванных решением миллиардера Илона Маска заблокировать его частную спутниковую сеть Starlink возле оккупированного Крыма.

Источник: Bloomberg, заявил председатель комитета Джек Рид, пишет "Европейская правда".

Детали: По словам Рида, сообщения об использовании Starlink выявили "серьезные проблемы ответственности в отношении национальной безопасности, и комитет занимается этим вопросом".

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"Комитет исследует этот вопрос со всех сторон", – сказал он.

Рид отметил, что комитет будет рассматривать более широкий рынок спутниковой связи, государственные контракты и "важную роль, которую здесь сыграли господин Маск и его компания".

"Ни Илон Маск, ни любой частный гражданин не могут иметь последнее слово, когда речь идет о национальной безопасности США", – добавил Рид.

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Другие сенаторы-демократы в комитете, в том числе Джин Шахин из Нью-Гемпшира и Элизабет Уоррен из Массачусетса, требовали от Министерства обороны ответа, почему именно Маск, а не правительство США, решал, когда Украина может использовать спутниковую сеть.

Шахин и Уоррен планируют направить письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой предоставить подробности о работе Starlink и Маска в Украине, сказал помощник Конгресса, пожелавший остаться неназванным. По словам помощника, комитет еще не начинает официальное расследование, а скорее собирает информацию.

В коротком интервью Шахин рассказала, что спрашивала представителей администрации во время секретных брифингов о контроле за использованием Starlink в Украине и не получила ответа.

Напомним:

  • Ранее Уоррен требовала провести расследование в отношении компании SpaceX после того, как Илон Маск признал, что заблокировал Украине доступ к Starlink, чтобы предотвратить атаку на российские военные корабли у берегов Крыма.
  • Телеканал CNN, который получил в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.
  • Позже сам Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму.

Темы: СШАМаскУкраина
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