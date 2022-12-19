"Харківські угоди": розслідування держзради Януковича та Азарова завершено

Державне бюро розслідувань і Офіс генерального прокурора завершили спеціальне досудове розслідування за підозрою колишніх президента та прем’єр-міністра України у вчиненні державної зради за імплементацію "Харківських угод".

Джерело: пресслужби ДБР і ОГП

Деталі: Наразі матеріали досудового розслідування відкриті стороні захисту для ознайомлення.

Встановлено, що колишні високопосадовці сприяли військовим планам держави-агресора. Вони "опікувались" збільшенням кількості особового складу та військової техніки окупантів.

Спочатку їх "допомога" була використана для анексії у 2014 році АР Крим та міста Севастополя, а надалі – для повномасштабної агресії РФ проти України у лютому 2022 року.

Експрезидент-втікач забезпечив легалізацію відповідної зрадницької угоди за українським законодавством. За його вказівкою був підготовлений проєкт міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Кабміну.

Надалі так звані "Харківські угоди", ратифікувала Верховна Рада, і їх було імплементовано.

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Янукович свідомо розподілив ролі для підготовки необхідних документів та для створення видимості законності відповідних процедур. Він залучив до виконання "завдання" майже всіх високопосадовців уряду та підконтрольних нардепів.

Підписані, всупереч національним інтересам України документи про продовження термінів перебування ЧФ РФ в Україні ще на 25 років, нарощування особового складу збройних сил та військової техніки ворога в Криму, створили загрози суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

Згідно з базовими угодами 1997 року росіяни мали зменшувати свій контингент на півострові. Натомість "Харківські угоди" дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року.

Через ці злочинні дії наприкінці 2013 – початку 2014 років на території АР Крим та м. Севастополя чисельність особового складу військових РФ, їх військової техніки перевищувала встановлені базовими угодами кількісні рівні, зокрема в Севастополі перебувало щонайменше: 2 тис. 917 осіб морської піхоти, 152 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем калібру 100 міліметрів і вище. РФ таємно модернізувала свою техніку, на що українське керівництво не звертало уваги.

За вчинення державної зради також повідомлено про підозру та оголошено в розшук колишніх міністрів оборони, юстиції та закордонних справ України, а слідчим суддею відносно них аналогічно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На даний час триває екстрадиційна процедура відносно колишніх міністрів юстиції та закордонних справ, один з них за наявними даними переховується на Кіпрі, а місцезнаходження іншого перевіряється.

Колишній міністр оборони України, підозрюваний у вчиненні державної зради, переховується на території Білорусі, що на даний час унеможливлює його екстрадицію. Більше того, військове міністерство Білорусі вживає заходів до оформлення йому військової пенсії, зазначають у ДБР.