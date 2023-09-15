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У Росії заочно "посадили" українську телеведучу Єфросиніну

"Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 13:26
У Росії заочно посадили українську телеведучу Єфросиніну
Маша Єфросиніна, фото Борислави Білоцерківської з Facebook

Басманний районний суд Москви заочно засудив українську телеведучу Марію Єфросиніну до 7-ми років колонії за обвинуваченням у поширенні військових "фейків" із мотивів політичної ненависті. 

Джерело: "Медиазона" з посиланням на пресслужбу суду

Деталі: Російський суд також заборонив українській журналістці адмініструвати сторінки в інтернеті протягом трьох років.

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Як пише SotaVision, у суді прокурор повідомив, що під час дослідження доказів "було вивчено покази осіб, які володіють спеціальними знаннями та з підтвердженою компетенцією". 

Звинувачення просило для Єфросиніної сім років колонії загального режиму, але просило врахувати, що в неї є маленька дитина.

Кримінальну справу на телеведучу завели 7 квітня 2022 року, приводом для неї стали пости в її інстаграмі (пункт "д" частини 2 статті 207.3 КК РФ). 

ВІДЕО ДНЯ

У березні 2023 року МВС РФ оголосило Єфросиніну в розшук, у травні Басманний районний суд заочно відправив її в СІЗО.

Коментуючи свій заочний "арешт" навесні, Єфросиніна написала, що це її "не може не радувати". 

"Продовжуємо в тому ж дусі – говоримо правду, не замовчуємо знищення українського народу кривавим режимом плешки з бункера!", – писала тоді у пості телеведуча. 

Тепер Єфросиніна відреагувала на "вирок", зокрема, такими словами: "Росія – це задзеркалля, це темрява, а не країна. Це вигнанець, який підтримує кисень під ковпаком режиму, клепаючи такі вироки всім, хто каже правду!".

Довідка: Марія Єфросиніна – уродженка Керчі (Крим). Зараз вона співпрацює з українським "Новим каналом". У 2022 році Єфросиніна вела український національний відбір на конкурс "Євробачення". У 2018 році телеведуча стала почесним послом ООН.

Теми: Росіяпропагандавійна
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