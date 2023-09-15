В России заочно "посадили" украинскую телеведущую Ефросинину

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил украинскую телеведущую Марию Ефросинину к 7-ми годам колонии по обвинению в распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти.

Источник: "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда,

Детали: Российский суд также запретил украинской журналистке администрировать страницы в интернете в течение трех лет.

Реклама:

Как пишет SotaVision, в суде прокурор сообщил, что при исследовании доказательств "были изучены показания лиц, которые обладают специальными знаниями и с подтвержденной компетенцией".

Обвинение запрашивало для Ефросининой семь лет колонии общего режима, но просило учесть, что у нее есть маленький ребенок.

Уголовное дело на телеведущую завели 7 апреля 2022 года, поводом для него стали посты в ее инстаграме (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ).

ВИДЕО ДНЯ

В марте 2023 года МВД РФ объявило Ефросинину в розыск, в мае Басманный районный суд заочно отправил ее в СИЗО.

Комментируя свой заочный "арест" весной, Ефоросинина написала, что это ее "не может не радовать".

"Продолжаем в том же духе – говорим правду, не умалчиваем уничтожение украинского народа кровавым режимом плешки из бункера!", – писала тогда в посте телеведущая.

Теперь Ефросинина отреагировала на "приговор", в частности, такими словами: "Россия – это зазеркалье, это тьма, а не страна. Это изгнанник, который поддерживает кислород под колпаком режима, клепая такие приговоры всем, кто говорит правду!".

Справка: Мария Ефросинина – уроженка Керчи (Крым). Сейчас она сотрудничает с украинским "Новым каналом". В 2022 году Ефросинина вела украинский национальный отбор на конкурс "Евровидение". В 2018 году телеведущая стала почетным послом ООН.