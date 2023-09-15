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Єврокомісія продовжить заборону імпорту збіжжя з України – польські ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 15 вересня 2023, 13:16

Джерела в ЄС стверджують, що Єврокомісія, швидше за все, продовжить заборону ввезення агропродукції з України до п’яти країн ЄС, але не до кінця 2024 року. 

Джерело: "Європейська правда", польська радіостанція RMF FM з посиланням на джерела в ЄС

Дослівно: "Все вказує на те, що рішення про продовження ембарго буде прийнято – хоча, можливо, не до кінця року, як того прагне польський уряд".

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Деталі: Як зазначається, існують вагомі аргументи на користь продовження заходів, зокрема дані, які свідчать про те, що український імпорт зростає, незважаючи на заборону.

Втім, останнє слово залишається за очільницею Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн нібито пообіцяла президенту України Володимиру Зеленському, що вона не буде продовжувати заборону. Тепер їй доведеться вибирати між виконанням цієї обіцянки та інтересами фермерів ЄС.

Як стало відомо радіостанції, рішення, швидше за все, буде прийнято сьогодні в другій половині дня. Затягування питання до півночі, коли формально закінчується термін дії заборони, нікому не вигідно.

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Рішення буде прийнято колегіально, так званим письмовим способом. Це означає, що коли буде офіційний запит від голови кабінету комісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса, теоретично кожен з кабінетів комісарів зможе висловити свої зауваження. Лише після цього буде зелене світло від голови ЄК. Після цього публікується пресреліз.

Євросоюз запровадив заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до п'яти сусідніх з Україною країн 2 травня. 5 червня вона була продовжена. Сьогодні термін дії ембарго закінчується.

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Теми: зерноУкраїнаімпортЄС
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